MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Rize'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Rize'de ziyaretlerde bulundu

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Rize\'de ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Canlı, Vali İhsan Selim Baydaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile görüşerek eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Şevket Yardımcı İlkokulu, Hasan Kemal Yardımcı İlkokulu ve Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

29.05.2024 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kente gelen Mustafa Canlı, MEB Dijital Beceriler Daire Başkanı Sümeyye Hatice Eral, Özel Büro Daire Başkanı Emrullah Uzun ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile Vali İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Genel Müdür Canlı, Vali Baydaş ile bir süre görüşerek, il genelinde eğitim alanında yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne geçen Canlı, İl Müdürü Tüfekçi'den eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra Canlı, Şevket Yardımcı İlkokulunu ziyaret ederek burada öğretmenlerle buluştu.

Hasan Kemal Yardımcı İlkokulu ve Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezini de ziyaret eden Canlı, burada yapay zeka, havacılık ve uzay atölyesini gezerek yetkililerden bildi aldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Hasan Kemal Yardımcı, Mustafa Canlı, Rize, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Rize'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:19 Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi aradı: Filistin’i tanıyın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
12:12 Rekabet Kurumu’ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1.2 milyarlık ceza Rekabet Kurumu'ndan 4 ünlü beyaz et firmasına 1.2 milyarlık ceza
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
18:32 Aziz Yıldırım’ın 60 bin kişilik stat projesinin görselleri paylaşıldı Aziz Yıldırım'ın 60 bin kişilik stat projesinin görselleri paylaşıldı
18:05 Kutlamalarda veda eder gibiydi Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’dan ayrılıyor Kutlamalarda veda eder gibiydi! Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor
17:26 Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım Fred, dondurmacıdan çalım yedi Aralarındaki diyalogları görmeniz lazım! Fred, dondurmacıdan çalım yedi
17:14 “Geç saatte dışarı çıkma“ cinayeti 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü "Geç saatte dışarı çıkma" cinayeti! 16 yaşındaki kız çocuğu, dayısını bıçaklayarak öldürdü
17:07 Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında
17:05 Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor
16:42 Taraftar kahrolacak Erden Timur’dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar Taraftar kahrolacak! Erden Timur'dan şampiyonluk sevincini kursaklarda bırakacak karar
16:31 Esra Ezmeci’de zincirleme ilişki tamlaması Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı Esra Ezmeci'de zincirleme ilişki tamlaması! Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 19:12:31. #1.12#
SON DAKİKA: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Rize'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement