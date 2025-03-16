MEBİ Platformu 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

6 Nisan 1920

1- MEB'in yapay zeka destekli "MEBİ" platformunu kullananların sayısı 1 milyonu aştı

Lise düzeyindeki öğrenciler ile mezunların üniversiteye hazırlık sürecinde hedeflerine daha etkin şekilde ulaşabilmesi için hayata geçirilen MEBİ'den bugüne kadar 1 milyon 185 kullanıcı yararlandı

Yapay zekanın öğrencilerin öğrenme süreçlerini takip ederek süreç içerisinde öğrencinin çalışma planını yeniden şekillendirmesini sağlayan platformda şu ana kadar toplam 55 milyon 172 bin 37 soru çözüldü

(Buğrahan Ayhan/Ankara)

2- Halk sağlığını bozan obeziteyle mücadelede "aile diyetisyenliği" önerisi

Obeziteyle mücadeleye ilişkin ekonometrik teori çalışması yapan Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Murat Günal:

"Aile hekimliği gibi bir aile diyetisyeni olmalı ve aslında bu diyetetik hizmetleri, diyetisyenle görüşmek lüks olmaktan çıkmalı"

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canser Boz:

"(Çalışmada) Obeziteyle bulaşıcı olmayan hastalıkların yaygınlığı arasında nedensel bir ilişki gözlemlenmiş ve daha yüksek obezite oranlarının toplumda bu hastalıkların sıklığını artırdığı belirlenmiştir. Ayrıca hastalık yükünün sağlık harcamalarını artırdığı tespit edilmiştir"

(Gökçe Karaköse/İstanbul) (Görüntülü)

3- IPARD III kapsamında bir yılda 7,2 milyar liralık hibe verilecek

IPARD III Programı kapsamında uygulanacak projeler hayata geçtiğinde yaklaşık 13 milyar liralık yatırım ülke ekonomisine kazandırılacak ve binlerce kişiye istihdam sağlanacak

Arıcılıkta 396, meyve-sebze işletme depolama tesisinde 177, kırsal turizm tesisinde 147, bitkisel üretimde 92, zanaatkarlık ve katma değerli ürün üretiminde 88 projeye hibe aktarılacak

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

4- Türkiye, ticari gerilimlerin gölgesinde "AB'nin en büyük 5. ticaret ortağı" ünvanını pekiştirdi

Türkiye, AB ile ticaret hacmini geçen yıl sonu itibarıyla 210,8 milyar avroya taşırken bu alanda ABD, Çin, Birleşik Krallık ve İsviçre'yi izledi

Birlik ülkeleriyle ticaret hacminin 5 yılda yüzde 59 artması dikkati çekti

(Mert Davut/Ankara)

5- BES'e 18 yaş altı katılım tasarrufa yeni bir boyut kazandırdı

Ailelerin çocukları için uzun vadeli finansal güvence oluşturma isteği ve devlet katkısının sağladığı avantajlar, BES'i tasarruf araçları arasında ön plana çıkarıyor

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek:

"BES katılımcıları, özel birikimleriyle daha konforlu ve güvenli bir emeklilik hayatı yaşama şansı elde ediyor. Devlet için de bu durum, uzun vadede sosyal güvenlik sistemine bağımlılığı azaltıyor ve ekonomik dengeleri daha sağlıklı hale getiriyor. Bireysel emekliliğe talep arttıkça Türkiye'nin sosyal güvenlik sistemi de daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşuyor"

(Kerem Alp Eren Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı)

6- Büyük Aile Platformu, "gündüz kuşağı" programlarının olumsuz yayınlarına karşı harekete geçti

Platformun Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz:

"Ülke sathında bir imza kampanyası, şikayet kampanyası başlattık. İmzadaki muradımız şu: Biz arzu ediyoruz ki bu gündüz kuşağı programları, aile değerlerimize dönük güzel içerikler, güzel muhtevalar sunsunlar"

"Bu kampanya sonunda en az 150 bin ıslak imzaya ulaşabilirsek bunu TBMM'ye, Cumhurbaşkanı'mıza ve RTÜK'e sunacağız"

(İrem Demir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak

DEM Parti heyeti, yarın AK Parti ve MHP gruplarını ziyaret edecek

(Kemal Karadağ/TBMM)

8- 7 haftalık kayıp serisini kıran Brent petrol, 70 dolar bandında denge arıyor

10 Mart'ta günü 68,97 dolardan tamamlayarak Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen Brent petrol, hafta boyunca 70 dolar sınırında seyretti

Viyana Enerji Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Fereydoun Barkeshli:

"Büyük bir risk ortaya çıkmadıkça fiyatların 80 dolara yaklaşması olası görünmüyor"

"2025-2026 dönemi için piyasanın yükseliş trendine gireceğine dair bir sinyal göremiyorum"

(Duygu Alhan/Ankara)

9- Uzmanlara göre, Fed'in politikasında gelecek aylarda büyüme endişeleri enflasyon endişelerinin önüne geçebilir

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın harcama kesintileri ve ticarette korumacı politikaları büyüme beklentilerine zarar veriyor ve muhtemelen yılın ikinci yarısında Fed'i faiz indirimi yapmaya mecbur bırakabilir"

Commerzbank ABD Fed Ekonomisti Bernd Weidensteiner:

"Büyüme ilk çeyrekte muhtemelen yavaşlayacak. Böyle bir ortamda Fed muhtemelen büyümeyi garantilemek için faiz oranlarını yakında düşürmek isteyecektir"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

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