 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattında Sondaj Makinesi Kazası - Son Dakika
Üye Girişi

Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattında Sondaj Makinesi Kazası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı metro hattında çalışma yapan sondaj makinesinin tavanı ve rayları delmesine ilişkin sorular yöneltti. Sondaj makinesinin tüneli delerek rayları tahrip etmesi sonucunda elektrik sistemi kesildi ancak herhangi bir kaza yaşanmadı. Karasu, önergesinde olayın sorumlularını ve alınan önlemleri sordu.

Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattında Sondaj Makinesi Kazası
22.01.2024 - 15:36,  Güncelleme: 15:37
Abone Ol

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Mecidiyeköy- İstanbul Havalimanı metro hattında çalışma yapan sondaj makinesinin tavanı ve rayları delmesine ilişkin "Plansız, projesiz işi yaptıran, yapan üstlenici hangi kurum ve firmalardır? Önergede belirtilen facia yaşanmış olsaydı bunun sorumlusu ya da sorumluları kim ya da kimler olacaktı? Söz konusu sondajı yapan firma ya da kurum kimden, ne zaman, hangi çalışma için izin almıştır? Olayın ardından TCDD'nin yaptığı açıklamada geçen '3. şahıslar' kimlerdir ve bu kişilerin Eyüp Belediyesi ile bir ilgisi veya iltisakı var mıdır" sorularını yöneltti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı metro hattında, metro güzergahı üzerinde çalışma yapan bir inşaat şirketine ait sondaj makinesi 20 Ocak 2024 Cumartesi günü önce tavanı sonra da rayları delmişti. Elektrik sistemi kesildiği için trenin durmasıyla herhangi bir kaza yaşanmamıştı. CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Bakan ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Karasu, önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"BAKANLIĞA BAĞLI KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI TÜNELİNDE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ"

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı tünelinde hafta sonunda facianın eşiğinden dönüldü. Metro hattında Kemerburgaz- Göktürk arasında, yüzeyde yürütülen kazık imalatı sebebiyle tünel zarar gördü. 1094 yolcu kapasiteli, 120 kilometre/saat hız yapan ve 15-20 dakika aralıklarla çalışan trenlerin bulunduğu hatta, görgü tanıklarının anlatımlarına göre, saat 11.30 sıralarında geçen trenin geçmesinin üzerinden 3-4 dakika sonra meydana geldi. Sondaj matkabı, tüneli delerek rayların üzerine indi, rayları da tahrip etti. Elektrik aksamı da zarar gördüğü için seferler tek hat olarak gerçekleştirildi. Buna karşın, TCDD'den yapılan açıklamada olay hafifletilmeye çalışıldı ve 'Yüzeyde 3. şahıslarca yürütülen kazık imalatı sebebiyle tünel çeperi zarar görmüştür. Metro işletme sistemimiz her türlü dış etkene karşı kendisini korumaya alacak şekilde kurulduğu için dış etkiyi anında tespit ederek tüm trenleri korumaya almıştır. Herhangi bir sistem zararı meydana gelmemiştir' açıklaması yapıldı. Binlerce vatandaşın kullandığı hat üzerinde bir facianın eşiğinden dönüldü."

"TCDD'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA GEÇEN '3. ŞAHISLAR' KİMLERDİR"

CHP'li Karasu'nun Bakan Uraloğlu'na sorduğu sorular ise şöyle:

"Plansız, projesiz işi yaptıran, yapan üstlenici hangi kurum ve firmalardır? Önergede belirtilen facia yaşanmış olsaydı bunun sorumlusu ya da sorumluları kim ya da kimler olacaktı? Söz konusu sondajı yapan firma ya da kurum kimden, ne zaman, hangi çalışma için izin almıştır? İşlem yapılırken Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı olan veya başka bir bilgi sisteminden yararlanılmamış mıdır? Olayın ardından TCDD'nin yaptığı açıklamada geçen '3. şahıslar' kimlerdir ve bu kişilerin Eyüp Belediyesi ile bir ilgisi veya iltisakı var mıdır? Olayın ardından bakanlığınızca açılan idari soruşturma bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise önergenin yanıtlandığı tarih itibarıyla sonucu nedir? Olayın yaşandığı gün, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan 'Kağıthane-Gayrettepe' etabında bulunmanıza ve test sürüşü gerçekleştirmenize rağmen sizin bu konuda bir açıklama yapmamış olmanızın gerekçesi nedir? Açıklama yapmamış olmanız, hattı kullanan vatandaşlarımızın can güvenliğine değer vermediğiniz ve bu sorumsuzluğun bir parçası olduğunuz anlamına mı gelmektedir? Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere, bakanlığınız uhdesindeki İstanbul'daki metro şantiyelerinde son üç yılda yaşanan iş kazası sayısı kaçtır? Önergede özetlenen olay ile benzeri olayların önlenebilmesi adına bakanlığınızca alınan önlemler nelerdir?"

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

İstanbul Havalimanı, Mecidiyeköy, İstanbul, Ulaşım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattında Sondaj Makinesi Kazası - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 03:37:03. #1.11#
SON DAKİKA: Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattında Sondaj Makinesi Kazası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement