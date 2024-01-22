Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattında Sondaj Makinesi Kazası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Mecidiyeköy- İstanbul Havalimanı metro hattında çalışma yapan sondaj makinesinin tavanı ve rayları delmesine ilişkin "Plansız, projesiz işi yaptıran, yapan üstlenici hangi kurum ve firmalardır? Önergede belirtilen facia yaşanmış olsaydı bunun sorumlusu ya da sorumluları kim ya da kimler olacaktı? Söz konusu sondajı yapan firma ya da kurum kimden, ne zaman, hangi çalışma için izin almıştır? Olayın ardından TCDD'nin yaptığı açıklamada geçen '3. şahıslar' kimlerdir ve bu kişilerin Eyüp Belediyesi ile bir ilgisi veya iltisakı var mıdır" sorularını yöneltti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Mecidiyeköy-İstanbul Havalimanı metro hattında, metro güzergahı üzerinde çalışma yapan bir inşaat şirketine ait sondaj makinesi 20 Ocak 2024 Cumartesi günü önce tavanı sonra da rayları delmişti. Elektrik sistemi kesildiği için trenin durmasıyla herhangi bir kaza yaşanmamıştı. CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Bakan ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Karasu, önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"BAKANLIĞA BAĞLI KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI METRO HATTI TÜNELİNDE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ"

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattı tünelinde hafta sonunda facianın eşiğinden dönüldü. Metro hattında Kemerburgaz- Göktürk arasında, yüzeyde yürütülen kazık imalatı sebebiyle tünel zarar gördü. 1094 yolcu kapasiteli, 120 kilometre/saat hız yapan ve 15-20 dakika aralıklarla çalışan trenlerin bulunduğu hatta, görgü tanıklarının anlatımlarına göre, saat 11.30 sıralarında geçen trenin geçmesinin üzerinden 3-4 dakika sonra meydana geldi. Sondaj matkabı, tüneli delerek rayların üzerine indi, rayları da tahrip etti. Elektrik aksamı da zarar gördüğü için seferler tek hat olarak gerçekleştirildi. Buna karşın, TCDD'den yapılan açıklamada olay hafifletilmeye çalışıldı ve 'Yüzeyde 3. şahıslarca yürütülen kazık imalatı sebebiyle tünel çeperi zarar görmüştür. Metro işletme sistemimiz her türlü dış etkene karşı kendisini korumaya alacak şekilde kurulduğu için dış etkiyi anında tespit ederek tüm trenleri korumaya almıştır. Herhangi bir sistem zararı meydana gelmemiştir' açıklaması yapıldı. Binlerce vatandaşın kullandığı hat üzerinde bir facianın eşiğinden dönüldü."

"TCDD'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA GEÇEN '3. ŞAHISLAR' KİMLERDİR"

CHP'li Karasu'nun Bakan Uraloğlu'na sorduğu sorular ise şöyle:

"Plansız, projesiz işi yaptıran, yapan üstlenici hangi kurum ve firmalardır? Önergede belirtilen facia yaşanmış olsaydı bunun sorumlusu ya da sorumluları kim ya da kimler olacaktı? Söz konusu sondajı yapan firma ya da kurum kimden, ne zaman, hangi çalışma için izin almıştır? İşlem yapılırken Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı olan veya başka bir bilgi sisteminden yararlanılmamış mıdır? Olayın ardından TCDD'nin yaptığı açıklamada geçen '3. şahıslar' kimlerdir ve bu kişilerin Eyüp Belediyesi ile bir ilgisi veya iltisakı var mıdır? Olayın ardından bakanlığınızca açılan idari soruşturma bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise önergenin yanıtlandığı tarih itibarıyla sonucu nedir? Olayın yaşandığı gün, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan 'Kağıthane-Gayrettepe' etabında bulunmanıza ve test sürüşü gerçekleştirmenize rağmen sizin bu konuda bir açıklama yapmamış olmanızın gerekçesi nedir? Açıklama yapmamış olmanız, hattı kullanan vatandaşlarımızın can güvenliğine değer vermediğiniz ve bu sorumsuzluğun bir parçası olduğunuz anlamına mı gelmektedir? Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere, bakanlığınız uhdesindeki İstanbul'daki metro şantiyelerinde son üç yılda yaşanan iş kazası sayısı kaçtır? Önergede özetlenen olay ile benzeri olayların önlenebilmesi adına bakanlığınızca alınan önlemler nelerdir?"