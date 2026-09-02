Tansiyon zirvede! Savaşı başka ülkelere sıçratacak sözler - Son Dakika
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Tansiyon zirvede! Savaşı başka ülkelere sıçratacak sözler

Tansiyon zirvede! Savaşı başka ülkelere sıçratacak sözler
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya ile Rusya arasındaki gerilimi daha da yükseltecek sert açıklamalarda bulundu. Almanya'nın Ukrayna ordusu için askeri teçhizat üreten tesislerinin doğrudan saldırıyı "hak ettiğini" söyleyen Medvedev, tehdidini Berlin'e kadar genişletti. Açıklama, Leipzig-Halle Havalimanı'nda bulunan patlayıcı yüklü İHA nedeniyle Berlin yönetiminin Rusya'ya karşı bir dizi tedbir açıklamasının ardından geldi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya'nın Ukrayna ordusu için askeri teçhizat üreten tesislerine doğrudan saldırıyı "hak ettiğini" söyledi.

"TERÖRİSTLERLE MÜZAKERE EDİLMEZ"

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya karşı bazı tedbirler alma kararını değerlendirdi. Almanya'nın İHA konusundaki suçlamalarının kanıtsız olduğunu vurgulayan Medvedev, Alman yönetiminin Rusya'ya karşı yaklaşım sergilediğini belirterek, "Onlar (Almanlar), Bandera yönetimi için askeri teçhizat üreten tesislere, hatta Berlin'deki başka yerlere doğrudan saldırı hak ediyor." ifadesini kullandı. Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus sivil havacılığına yönelik tehdidine ilişkin "Teröristlerle müzakere edilmez, eylemlerine karşılık misilleme yapılır. Her türlü terörün sponsorları vardır. Şu anda bunlar, başta Avrupalı ülkeler olmak üzere Batılı ülkelerin liderleri. Onlar, Kiev'e trenle sık sık gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tansiyon zirvede! Savaşı başka ülkelere sıçratacak sözler

NE OLMUŞTU?

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu. ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti. Almanya hükümeti, dün, olayla ilgili soruşturmada elde edilen bulguların Rusya'yı sorumlu gösterdiğini belirterek, bir dizi tedbir açıklamıştı. Karar gereği, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacak, Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecek, Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrolleri sıkılaştırılacak ve Rusya'nın sözde gölge filosuna yönelik baskı artırılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tansiyon zirvede! Savaşı başka ülkelere sıçratacak sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tekin Hazırcı Tekin Hazırcı:
    Görünen köy kılavuz istemez 3 dünya savaşı artık başladı yada an meselesi bu çok açık 0 0 Yanıtla
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