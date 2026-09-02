Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya'nın Ukrayna ordusu için askeri teçhizat üreten tesislerine doğrudan saldırıyı "hak ettiğini" söyledi.

"TERÖRİSTLERLE MÜZAKERE EDİLMEZ"

Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'nın Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunduğu gerekçesiyle Rusya'ya karşı bazı tedbirler alma kararını değerlendirdi. Almanya'nın İHA konusundaki suçlamalarının kanıtsız olduğunu vurgulayan Medvedev, Alman yönetiminin Rusya'ya karşı yaklaşım sergilediğini belirterek, "Onlar (Almanlar), Bandera yönetimi için askeri teçhizat üreten tesislere, hatta Berlin'deki başka yerlere doğrudan saldırı hak ediyor." ifadesini kullandı. Medvedev, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rus sivil havacılığına yönelik tehdidine ilişkin "Teröristlerle müzakere edilmez, eylemlerine karşılık misilleme yapılır. Her türlü terörün sponsorları vardır. Şu anda bunlar, başta Avrupalı ülkeler olmak üzere Batılı ülkelerin liderleri. Onlar, Kiev'e trenle sık sık gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.