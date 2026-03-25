Niğde'de " Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" gerçekleştirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan Vali Nedim Akmeşe, Mehmet Akif Ersoy'un yalnızca bir şair olmadığını, inancı, karakteri ve mücadelesiyle milletin yeniden dirilişine rehberlik etmiş müstesna bir şahsiyet olduğunu vurguladı.

Akmeşe, Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin hürriyet aşkını, vatan sevgisini ve sarsılmaz iradesini en veciz şekilde ifade eden bir istiklal beyannamesi olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin en zor zamanlarında kaleme alındığını anımsatan Akmeşe, şunları kaydetti:

"Mehmet Akif, bu eşsiz eseriyle yalnızca kendi dönemine değil, gelecek nesillere de yol göstermiştir. Onun dizelerinde yer alan her kelime, milletimizin değerlerini ve bağımsızlık ruhunu yansıtmaktadır. Akif'in hayatı bizlere doğruluk, samimiyet ve sorumluluk bilinciyle yaşamanın önemini göstermektedir. O hayatı boyunca milletinin yanında durmuş, kalemini daima hakikatin ve millet iradesinin hizmetine sunmuştur. Bugün bizlere düşen en önemli görev Mehmet Akif'i sadece anmak değil, doğru anlamak ve onun ideallerini yaşatmaktır. İstiklal Marşı'nın ruhunu kavrayan, vatanına ve milletine bağlı nesiller yetiştirmek hepimizin ortak sorumluluğudur."

Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy ise dedesinin doğduğu dönemin, Osmanlı'nın yıkılmaya başladığı dönem olduğunu söyledi.

O dönem yaşadıklarını eserlerine yansıttığını belirten Ersoy, "Onun için şiirleri bir tokat gibi vurur. Nasihattir ama nasihat verirken de bazen yumuşacık verir, bazen tokat atar. Dedemizin bir özelliği, şiirlerinde kendi yerine başkasını konuşturur. Mesela 'Asım', en uzun zamanda yazılan şiirdir, dört kişi arasında geçer. 'Asım' bir yaratılmış gençlik sembolüdür. Dedemin görmek istediği gençliktir." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek de Mehmet Akif Ersoy'un, vatanın kurtulması ve bayrağın dalgalanması uğruna verilen canların ardındaki mücadeleyi eşsiz dizelerle aktardığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Niğde Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, "Geleceğin Işığında İstiklal Marşı" sunumu gerçekleştirdi.

Programa, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftcibaşı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.