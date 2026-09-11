Mehmet Akif Ersoy\'un tutukluluğu sürüyor, davası 9 Ekim\'e ertelendi

(İSTANBUL) - Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un "suç örgütü kurma ve yönetme", "11 kez nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlamalarıyla yargılandığı davada mahkeme heyeti, Ersoy'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un, "suç örgütü kurma ve yönetme", "11 kez nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarından 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle, diğer 6 sanığın ise örgüt faaliyeti kapsamında çeşitli uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlarından cezalandırması talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Mehmet Akif Ersoy'un da arasında olduğu 3 ismin tutukluluk halinin devamını talep etti. Beyanların alınmasının ardından mahkeme heyetinin ara kararı açıklandı. Yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunan Ufuk Tetik hakkında tahliye kararı verilirken Mehmet Akif Ersoy ile Mustafa Manaz'ın tutukluluğunun devamına hükmedildi. Duruşma 9 Ekim tarihine ertelendi.