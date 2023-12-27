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İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy Çerkeş'te anıldı - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy Çerkeş'te anıldı

Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılında Çerkeş'te düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu ve konferans verildi. Törene çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

İstiklal Marşı\'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy Çerkeş\'te anıldı
27.12.2023 - 15:21,
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İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 87. yılında Çerkeş'te düzenlenen törenle anıldı.

80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin tarafından konferans verildi.

Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ergün Sertkara, Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Din, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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