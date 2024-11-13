Mehmet Aypek'in Koruması Müebbet Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mehmet Aypek'in Koruması Müebbet Hapse Mahkum Edildi

Eski ATO Başkanvekili Aypek'i kasten öldüren koruması Halil Gani Güngör müebbet hapis cezası aldı.

13.11.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek öldürülmesine ilişkin yargılanan koruması Halil Gani Güngör "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edildi.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Halil Gani Güngör ile taraf avukatları hazır bulunurken, dosyadan vareste tutulan sanık İbrahim Güngör duruşmaya katılmadı.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan, bu celse karar vereceklerini bildirdi ve son söz için tutuklu sanık Güngör'e söz verdi.

Güngör, önceki savunmalarını tekrarladığını söyleyerek mahkeme heyetinden beraatını talep etti.

Avukatların da savunmalarını dinledikten sonra mahkeme heyeti hükmü açıkladı.

Buna göre Halil Gani Güngör, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılırken, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ile suçlanan oğlu İbrahim Güngör'ün ise beraatına hükmedildi.

Davanın geçmişi

İddianamede, Aypek'in 25 Nisan 2023'te Çankaya ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki iş yerinde şoförü Halil Gani Güngör tarafından tabancayla öldürüldüğü belirtilmiş, cinayet sırasında iş yerinin etrafında olan oğlu İbrahim Güngör'ün ise cinayete yardım ettiği savunulmuştu.

Halil Gani Güngör'ün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, oğlu İbrahim Güngör'ün ise aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, İbrahim Güngör, Güvenlik, Mahkeme, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Mahkum, Mahkum, ankara, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Aypek'in Koruması Müebbet Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
01:35 Ayyüce Türkeş’ten Devlet Bahçeli’ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun Ayyüce Türkeş'ten Devlet Bahçeli'ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun
00:57 Meclis’te ortalık yine karıştı AK Partili ismin sözleri DEM’li vekilleri sinirlendirdi Meclis'te ortalık yine karıştı! AK Partili ismin sözleri DEM'li vekilleri sinirlendirdi
23:59 Canan Karatay’dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler
23:35 Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
23:10 Devlet Bahçeli Meydanı’nın adı değişti, Manisa karıştı Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 18:42:11. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Aypek'in Koruması Müebbet Hapse Mahkum Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.