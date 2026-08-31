Mehmet Cevdet Selvi Son Yolculuğuna Uğurlandı

(ANKARA) - Eski CHP Genel Başkanı Vekili Mehmet Cevdet Selvi'nin cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gölbaşı Mezarlığı'nda bulunan camide kılınan cenaze namazına, Selvi'nin ailesi ve yakınları, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve Gökhan Günaydın, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Cevdet Selvi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.