Mehmet Çevik: Bursa benim için çok değerli - Son Dakika
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Mehmet Çevik: Bursa benim için çok değerli

Mehmet Çevik, olumsuzluklara rağmen Bursa'da müziğe devam edeceğini ve sahne performansının önemini vurguladı.

05.04.2025 22:03
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Mehmet Çevik: " Bursa'yı kaybetmek istemiyorum"

BURSA - Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, her projesinde başına bir olumsuzluk geldiği için artık proje yapmama kararı aldığı fakat Aslı Hünel'in kendisine 'Ben Oradayım' şarkısını hediye etmesiyle müziğe tekrar sarıldığını söyledi.

Geçmişten günümüze popüler olan şarkıları kendi yorumuyla seslendiren Mehmet Çevik, Bursalı sevenleri ile bir araya geldi. Sahne performansı ile büyük beğeni toplayan Çevik, gece boyunca enerjiyi zirvede tuttu.

Sanatçı Aslı Hünel ile birlikte seslendirdiği yeni şarkısı 'Ben Oradayım'ın yayınlanması için gün sayan Çevik, klibiyle de adından söz ettirecek. 30 kişilik ekibiyle tam üç farklı plato kapatan usta sanatçı, mekan seçiminden stylinge kadar her detayı iki ay boyunca özel danışmanlarla birlikte belirledi. Klipte ata binecek olan Çevik, atmosferi tamamlamak adına tam 6 ay binicilik eğitimi aldı. Efsanevi klipte, 1970 model Cadillac ile kamera karşısına geçen sanatçı, klibi 70'lerin büyüleyici atmosferinde şekillendirdi.

Her projesinde başına bir olumsuzluk geldiğini dile getiren Mehmet Çevik, "İlk şarkılarımı çıkarttığımda gezi parkı, Soma, deprem gibi birçok olumsuzluk başıma geldi ve 'Artık proje yapmayacağım' dedim. En son Serdar Ortaç ile yaptığım 'Bilsem ki' şarkısının ardından Serdar Ortaç'ın kardeşi vefat etti. Kendime, 'Yüce Mevlam proje yapmamı istemiyor sen sahnelerden devam et' dedim. Aslı Hünel bana 'Ben Oradayım' şarkısını hediye edince, 'Ben yapmak istemiyorum. Ne zaman bir proje yapsam başımıza bir şey geliyor' dedim. Şarkıyı yaptıktan sonra Aslı Hünel bana annesinin hastalandığını söyledi.

22 senedir bu işten başka hiçbir iş yapmadığını söyleyen Çevik, "Klip çekimleri bitti çıkış tarihi verildi ama gündem yine karışık. İşimiz eğlence sektörü olarak gözükse de bu bizim mesleğimiz. Sahneye çıkmak şarkılarımızı söylemek zorundayız. 22 senedir bu işten başka bir iş yapmadım. O yüzden mecburum. Sadece sahnede görünen değil styling, kuaför, makyöz, parfümcü ve asistantan oluşan çok kalabalık bir ekip ile çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Kendisine neden hala Bursa'da olduğu sorulması üzerine ise Mehmet Çevik şöyle cevap verdi:

"Ajda Pekkan ve Tarkan hangi standartlarda yaşıyorsa, ben Bursa'da o standartlarda yaşıyorum. İstanbul bana bu imkanı vermeyebilir. Orada herkes ünlü. Bursa'yı kaybetmek istemiyorum, Bursa benim için çok değerli. Senelerden beri çok güzel bir dinleyici kitlesi elde ettim. Bu kadar mücadeleden sonra Allah, yürü ya kulum diyor. Her geçen gün o kadar güzel insanlardan dualar alıyorum ki bu beni çok mutlu ediyor. Bursa'da 3 gün sahne alıyorum ve gittiğim her yer günler öncesinden tıklım tıklım doluyor."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Mehmet Çevik: Bursa benim için çok değerli - Son Dakika

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