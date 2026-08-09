Mekke Anlaşması'na Ankara ve İstanbul'da Büyük Tanıtım - Son Dakika
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Mekke Anlaşması'na Ankara ve İstanbul'da Büyük Tanıtım

Mekke Anlaşması\'na Ankara ve İstanbul\'da Büyük Tanıtım
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın birlik ve dayanışma mesajını Ankara ve İstanbul'un simgesel mekanlarında yürüttüğü dijital ekran, görsel şov ve özel aydınlatma kampanyasıyla kamuoyuna taşıdı.

??????? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması amacıyla Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında iletişim kampanyası yürütülüyor.

İletişim Başkanlığınca Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin yürütülen iletişim kampanyası kapsamında hazırlanan görsel içerikler, Ankara ve İstanbul'un yüksek görünürlüğe sahip noktalarında kamuoyuyla buluşturuldu.

Kampanya çerçevesinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasının dijital mecralarında, Türk Telekom binasının dijital ekranında ve başkentin simge yapılarından Atakule'nin dijital ekranında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin özel içerikler yayımlandı.

İstanbul'da ise kampanya içerikleri Atatürk Kültür Merkezi'nin dijital ekranında yer aldı. Ayrıca İstanbul'un simge yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü de Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ülke bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı.

Ayrıca, anlaşmaya özel olarak hazırlanan içerikler Galata Kulesi'nde gösterime sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülen çalışmayla dijital iletişim mecraları ile özel aydınlatma ve görsel gösterim uygulamaları bir arada kullanılarak Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ortak gelecek ve dayanışma vurgusu geniş kitlelere taşındı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dış Politika, İstanbul, Ankara, Güncel, Mekke, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mekke Anlaşması'na Ankara ve İstanbul'da Büyük Tanıtım - Son Dakika

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