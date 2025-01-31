Meksika, ABD\'ye Göçmen İhlalleri İçin Şikayette Bulundu

Güncel

MEKSİKO, 31 Ocak (Xinhua) -- Meksika Dışişleri Bakanlığı, sınır dışı işlemleri sırasında insan hakları ihlaline uğradıklarını belirterek ABD'li yetkilileri suçlayan sınır dışı edilmiş iki kayıt dışı göçmen adına ABD hükümetine şikayette bulundu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, perşembe günü Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen olağan basın toplantısında biri Meksikalı bir erkek diğeri Guatemalalı bir kadın olan bu göçmenlerin sınır dışı edilenleri taşıyan son uçakla Meksika'ya geldiklerini söyledi. Sheinbaum, göçmenlerin ne tür bir kötü muameleye maruz kaldıkları hakkında ise bilgi vermedi.

Sheinbaum, Meksika Dışişleri Bakanlığı'nın ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'ne karşı şikayette bulunmasına, ABD'nin ihlallerini resmen kınamasına ve vakanın incelenmesine karar verildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sırasında yeniden göreve gelir gelmez yasadışı göçmenlere yönelik geniş çaplı sınır dışı işlemleri başlatacağını söylemişti.

Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından ABD'nin çeşitli bölgelerinde sabıkalı olanlara yönelik gerçekleştirileceği iddia edilen sınır dışı etme operasyonlarında artış görüldü.

4.083'ü Meksika vatandaşı olmak üzere ABD'den sınır dışı edilen toplam 5.282 göçmen 20-26 Ocak tarihlerinde uçakla Meksika'ya geri gönderildi.

Ayrıca 27 Ocak'ta 355'i Meksika vatandaşı olmak üzere toplam 527 göçmen, 28 Ocak'ta ise 435 göçmen Meksika'ya gönderildi.

Sheinbaum, "Göçmenler Meksika'ya kelepçe ya da başka bir eşya takılmadan geliyorlar. Buraya ulaştıklarında insan hakları ihlaline uğrayıp uğramadıkları konusunda mülakata alınıyorlar" dedi.

Öte yandan Trump, çarşamba günü Pentagon ve İç Güvenlik Bakanlığı'na ABD'nin Küba'nın güneydoğu kıyısındaki ABD donanma üssü olan Guantanamo Körfezi'nde 30.000 göçmeni barındıracak bir tesis kurma talimatı verdi.