Meksika'da Eski Emniyet Müdürü Rüşvetle Gözaltına Alındı

Meksika'nın Sinaloa eyaletinin eski Emniyet Müdürü Gerardo Merida, uyuşturucu karteli elebaşılarından rüşvet aldığı iddiasıyla ABD'de gözaltına alındı.

The Wall Street Journal gazetesinin mahkeme kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, ABD'de, eski Sinaloa Emniyet Müdürü Merida, uyuşturucu karteli elebaşılarından rüşvet almakla suçlandı.

Emekli general Merida, hakkındaki suçlama nedeniyle ABD'nin Arizona eyaletinin Tucson kentinde gözaltına alındı.

Merida, hakkında iddianame düzenlendiği New York'a nakledilmeden önce Tucson'da yapılacak gözaltı duruşması hakkından feragat etti.

Aylık 100 bin dolar rüşvet

İddianameye göre, Merida, Emniyet Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın elebaşı "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğulları tarafından yönetilen kartelin bir kolu olan "Chapitos"tan aylık 100 bin dolar rüşvet aldı.

Sinaloa polisini denetlemekle görevli olan Merida, Chapitos'a uyuşturucu laboratuvarlarına yönelik en az 10 polis baskınını haber verdi ve bu sayede kaçakçıların polis gelmeden uyuşturucu ve ekipmanlarını başka bir yere nakletmelerini sağladı.

Meksika hükümetinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Merida'nın Nogales kentindeki ABD-Meksika sınırını geçtikten sonra teslim olduğu ve gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan, Merida'nın ABD'deki avukatı, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

ABD'nin, aralarında Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya'nın da bulunduğu 10 yetkiliyi "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçladığı bildirilmişti.

ABD'de federal yetkililer tarafından kamuoyuna açıklanan iddianamede, eski ve şu an görevde bulunan 10 Meksikalı yetkiliye ilişkin suçlamalar yer almıştı.

İddianamede, söz konusu kişiler, Sinaloa Karteli'nin Meksika'dan ABD'ye fentanil, eroin, kokain ve metamfetamin sokmasına yardımcı olmakla suçlanmıştı.

Bu kişilerin bazılarının Sinaloa Karteli'nin şiddet eylemlerine bizzat katıldıkları savunulurken, "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın destekçileri tarafından kontrol edilen grupla bağlantıları olduğu da kaydedilmişti.

Suçlama yöneltilen 3 yetkilinin, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un partisi Ulusal Yenilenme Hareketi ile ilişkili olduğu ifadesi de iddianamede yer almıştı.

Sinaloa Valisi Moya, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, suçlamaları "kategorik ve mutlak" şekilde reddetmişti.

Moya, suçlamaların Meksika Birleşik Devletleri Siyasi Anayasası'nın 40. maddesinde öngörülen ulusal egemenliğin ihlali anlamına geldiğini belirterek, "Sinaloa halkına şunu söylüyorum, bizi karakterize eden cesaret ve vakarla, bu iftiranın hiçbir dayanağı olmadığını kanıtlayacağız." ifadesini kullanmıştı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'nin, Sinaloa Valisi Moya dahil 10 Meksikalı yetkiliyi "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçlamasına ilişkin kanıt bulunması halinde gerekli adımların atılacağını söylemişti.