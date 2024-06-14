Meksika'da Sıcak Hava Dalgası: 125 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Meksika'da Sıcak Hava Dalgası: 125 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'da yılbaşından bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 125'e çıktı. Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerinde hava sıcaklığı 45 dereceyi aştı. Ülke genelinde, yılbaşından bu yana 125 kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 bin 308 kişi ise güneş çarpması nedeniyle hastanelere başvurdu.

14.06.2024 18:25
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Meksika'da yılbaşından bu yana etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 125'e çıktı.

Meksika basınındaki habere göre, ülkenin Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo Leon ve San Luis Potosi eyaletlerinde hava sıcaklığı 45 dereceyi aştı.

Çoğunluğu Veracruz'da olmak üzere ülke genelinde, yılbaşından bu yana 125 kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetti.

Son 5 günde 35 kişinin yüksek sıcaklıklara bağlı yaşamını yitirdiği ülkede, kavurucu sıcakların bir süre daha devam etmesi bekleniyor.

Rekor sıcaklıkların yaşandığı Baja California ve Sonora eyaletlerinde 4 gün boyunca termometrelerin 45 derecenin üstünde göstereceği tahmin ediliyor.

Basında, yaklaşık 2 bin 308 kişinin ise güneş çarpması nedeniyle hastanelere başvurduğu bilgisi paylaşıldı.

Ulusal Meteoroloji Servisi, 9 Haziran'da ülke geneli yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağını duyurmuş, kronik hastaların zorunlu olmadıkça belirli saatlerde dışarı çıkmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meksika'da Sıcak Hava Dalgası: 125 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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