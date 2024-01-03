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Meksika'da silahlı kişiler otobüsü durdurarak 36 göçmeni kaçırdı - Son Dakika
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Meksika'da silahlı kişiler otobüsü durdurarak 36 göçmeni kaçırdı

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, silahlı kişiler tarafından durdurulan bir otobüste bulunan 36 göçmen zorla alıkonuldu. Güvenlik güçleri geniş çaplı bir operasyon başlatırken, benzer bir olayda halen haber alınamayan 20 göçmenin akıbeti ise bilinmiyor.

Meksika\'da silahlı kişiler otobüsü durdurarak 36 göçmeni kaçırdı
03.01.2024 - 03:01,
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Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde bir otobüsü durduran silahlı kişiler, 36 göçmeni zorla alıkoydu.

Tamaulipas Kamu Güvenliği Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Reynosa-Matamoros kentleri arasında seyahat eden göçmen dolu bir otobüsün kimliği belirsiz silahlı kişilerce durdurulduğu bildirildi.

Otobüsteki 40 göçmeni silah tehdidiyle indiren silahlı grubun 36 göçmeni kaçırdığı belirtildi.

Tamaulipas Başsavcılığı, güvenlik güçlerinin olay üzerine harekete geçtiğini ve göçmenlerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlattığını bildirdi.

Öte yandan Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında olaya ilişkin konuşan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da göçmenlerin kurtarılması için ilk andan itibaren çalışmaların başladığını söyledi.

Mart 2019'da meydana gelen benzer olayda San Fernando-Reynosa otoyolunda zorla alıkonulan 20 kişilik göçmen grubundan ise halen haber alınamadığı bilgisi paylaşıldı.

Üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine ve güvenlik güçlerinin operasyonlarına rağmen göçmenlerin akıbeti bilinmiyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Meksika'da silahlı kişiler otobüsü durdurarak 36 göçmeni kaçırdı - Son Dakika
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