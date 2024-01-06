Meksika\'da Uyuşturucu Karteli Tarafından Dron ve Silahlarla Saldırı İddiası

MEXICO Meksika'da bir uyuşturucu kartelinin Guerrero eyaletinde küçük bir topluluğa dron ve silahlarla saldırı düzenlediği iddia edildi.

İnsan hakları kuruluşu Minerva Bello Center'ın yöneticisi Jose Filiberto Velazquez, Guerrero'da bir topluluktan 30 kişiye silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Velazquez, perşembe günü topluluğun "La Familia Michoacana" karteli tarafından dronlarla saldırıya uğradığını öğrendiğini ancak iletişimin kısa bir süre sonra kesildiğini ifade etti.

Yetkililerin hala bölgeye intikal edemediğinin altını çizen Velazquez, saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Eyalet yetkilileri, bölgede bir "şiddet eylemi" olduğunu ve güvenlik güçlerinin olayı soruşturduğunu doğrularken daha fazla bilgi paylaşamayacaklarını kaydetti.