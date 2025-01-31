Meksika'dan Google'a İsim Değişikliği İtirazı - Son Dakika
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Meksika'dan Google'a İsim Değişikliği İtirazı

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Google'ın Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi yapma kararına itiraz etti.

31.01.2025 12:17
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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatına uyarak "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştirme kararı alan Google'a itiraz mektubu yolladı.

CNN'in haberine göre, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Trump'ın talimatına uyarak isim değişikliği kararı alan Google'a mektup göndererek itiraz ettiklerini dile getirdi.

Sheinbaum, mektupta, bir ülkenin denizdeki bölgenin ismini değiştirmek istemesi halinde, kıyısına 12 deniz mili mesafesindeki bölgelerde bunu yapabileceğini belirttiklerini aktararak, "Bu, kalan bölgelere yani Meksika Körfezi'ne uygulanamaz. Google'a bunu detaylı bir şekilde anlattık." dedi.

Meksika Körfezi'nde egemen olduklarını söyleyen Sheinbaum, "Meksika'ya bakarsak nerede kesinlikle egemeniz? Kıyı şeridine 12 deniz mili mesafedeki alanda. Bu, dünyadaki tüm ülkeler için geçerlidir." ifadesini kullandı.

Sheinbaum, Meksika Körfezi'nin kıyı şeridine mesafesinin bu şartı sağladığını dile getirerek, bu bölgede egemen olduklarını söyledi.

Trump'ın sözlerine karşılık 9 Ocak'ta dile getirdiği " Kuzey Amerika'ya 'Meksika Amerika'sı' diyelim" önerisini yineleyen Sheinbaum, haritada bu ismi görmeyi talep ettiklerini kaydetti.

1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nde (UNCLOS), ülkelerin, sözleşmeye göre belirlenen esas hattan itibaren 12 deniz milini aşmayacak şekilde kara sularının genişliğini belirleme hakkına sahip olduğu belirtiliyor.

Sheinbaum, Trump'ın Meksika Körfezi'nin ismini değiştirme kararının bu sözleşmeye uymadığını savunuyor.

"Amerika Körfezi" tartışmaları

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının yeni adıyla "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi paylaşılmıştı.

Google Haritalar'dan yapılan açıklamada "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var." ifadesi kullanılmış, Trump'ın talimatına uyularak Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değiştirileceği duyurulmuştu.

Açıklamada, ABD'deki kullanıcıların "Amerika Körfezi" ismini, diğer ülkelerdeki haritalar uygulaması kullanıcılarının ise her iki ismi de göreceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meksika'dan Google'a İsim Değişikliği İtirazı - Son Dakika

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