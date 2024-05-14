Meksika Devlet Başkanı, ABD'ye göçmen akınının azaldığını belirterek kalkınma programlarına destek çağrısı yaptı - Son Dakika
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Meksika Devlet Başkanı, ABD'ye göçmen akınının azaldığını belirterek kalkınma programlarına destek çağrısı yaptı

Meksika Devlet Başkanı, ABD\'ye göçmen akınının azaldığını belirterek kalkınma programlarına destek çağrısı yaptı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'ye göçmen akınının son aylarda yüzde 50 oranında azaldığını belirterek, göçü azaltmayı amaçlayan kalkınma programlarına destek vermesi için Washington'a bir kez daha çağrıda bulundu. Lopez Obrador, göçmen akınında yaşanan azalmayı vurgulayarak, istihdam yaratmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla Orta Amerika ülkelerine yatırım yaparak kitlesel göç sorununu çözmek üzere ABD'den kalkınma yardımı talep ettiğini belirtti.

14.05.2024 14:49
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MEKSİKO, 14 Mayıs (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD'ye göçmen akınının son aylarda yüzde 50 oranında azaldığını belirterek, göçü azaltmayı amaçlayan kalkınma programlarına destek vermesi için Washington'a bir kez daha çağrıda bulundu.

Lopez Obrador, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında son rakamlara göre, on binlerce göçmenin ABD sınırına ulaşmak üzere Meksika'dan geçtiği Aralık ayında yaşanan göçmen "krizinin" ardından, göçmen akınında azalma olduğunu söyledi.

Lopez Obrador, başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Aralık ayında günde 12.000 göçmenin gelmesiyle kuzey sınırında bir kriz yaşamıştık. Ortak çaba sarf ederek bu ortalamayı 6.000'e düşürdük" ifadesini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı, istihdam yaratmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla Orta Amerika ülkelerine yatırım yaparak kitlesel göç sorununu ana kaynağında çözmek üzere ABD'den gerekli kalkınma yardımını alabilmek için "baskı yapmaya devam ettiklerini" belirtti.

Lopez Obrador, "Bunun üzerinde çalışıyoruz. En baştan beri önerimiz, sorunun nedenlerine eğilmekti" diye ekledi.

Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden'a göç sorununu kalkınma yoluyla azaltmak için kaynak aktarma çağrısını defalarca yineledi.

Kaynak: Xinhua

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