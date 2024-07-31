Meksika Devlet Başkanı, Venezuela'daki Seçimlere Müdahaleci Tutum Sergilememe Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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Meksika Devlet Başkanı, Venezuela'daki Seçimlere Müdahaleci Tutum Sergilememe Çağrısı Yaptı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, uluslararası topluma Venezuela'daki başkanlık seçimlerine yönelik müdahaleci bir tutum sergilememe çağrısı yaptı. Lopez Obrador, seçim sonuçlarının beklenmesi ve halkın kendi kaderini tayin hakkına saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Amerikan Devletleri Örgütü'nün siyasetçilik oynamayı bırakması gerektiğini belirtti ve Venezuela'da demokrasi adına zulüm işlendiği uyarısında bulundu.

31.07.2024 12:41
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MEKSİKO, 31 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, uluslararası topluma Venezuela'daki başkanlık seçimlerine yönelik müdahaleci bir tutum sergilememe çağrısı yaptı.

Lopez Obrador Salı günü Meksiko'daki Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında, Güney Amerika ülkesinde Pazar günü yapılan seçimlerin nihai sonucunun beklenmesini tavsiye etti.

Devlet Başkanı Lopez Obrador, "Hem sonuçları beklemek hem de halkın kendi kaderini tayin hakkına saygı duymak gerek" dedi.

Lopez Obrador, "Diğer ülkelerin hükümetlerinin yapacak başka işleri yok mu? Başka ülkelerin işlerine karışmak zorunda mı bunlar? Bu müdahale neden?" diye sordu.

Amerikan Devletleri Örgütü'nün rolünü de sorgulayan devlet başkanı, örgütün siyasetçilik oynamayı bırakmasını istedi.

Lopez Obrador, Venezuela'da taraf tutmaya eğimli ülkelere atıfta bulunarak demokrasi adına "zulüm işlendiği" uyarısında bulundu.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi, Pazartesi günü Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Pazar günkü seçimlerin galibi ilan etmişti.

Kaynak: Xinhua

Demokrasi, Venezuela, Uluslararası, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika Devlet Başkanı, Venezuela'daki Seçimlere Müdahaleci Tutum Sergilememe Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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