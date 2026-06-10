Meksika, Küba'ya İnsani Yardımda Kararlı - Son Dakika
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Meksika, Küba'ya İnsani Yardımda Kararlı

Meksika, Küba\'ya İnsani Yardımda Kararlı
10.06.2026 13:11
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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Küba'ya destek vermeye devam edeceklerini açıkladı.

MEKSİKO, 10 Haziran (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba'ya insani yardım sağlama konusunda kararlı olduklarını belirterek, uluslararası toplumun zor günler geçiren Küba'yla dayanışma sergilemesi gerektiğini söyledi.

Sheinbaum salı günü düzenlediği basın toplantısında, iki ülke arasındaki köklü dayanışma bağları çerçevesinde Küba'ya her türlü yardımı göndermeye devam edeceklerini vurguladı.

"Küba halkına her türlü yardımı gönderiyoruz ve göndermeye de devam edeceğiz" diyen Sheinbaum, özellikle ABD'nin Küba'ya yönelik 60 yılı aşkın süredir uyguladığı ablukayı daha da artırdığı bir dönemde, ada ülkesine destek vermeyi sürdürmek için imkanları dahilindeki her şeyi yapacağını belirtti.

Sheinbaum, "Bu bir dayanışma meselesidir. Meksika halkı bunu her zaman yapmıştır ve yapmaya devam edecektir, çünkü yardıma ihtiyaç duyan bir ülke söz konusu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Politika, Sonora, Güncel, Dünya, Küba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika, Küba'ya İnsani Yardımda Kararlı - Son Dakika

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