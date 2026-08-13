Meksika'nın Yardım Teklifine Kolombiya'dan Red - Son Dakika
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Meksika'nın Yardım Teklifine Kolombiya'dan Red

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Claudia Sheinbaum, Kolombiya'nın Meksika'nın arama kurtarma ekiplerinin girişine izin vermediğini açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Kolombiya'da yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından orduya bağlı arama kurtarma ekibinin ülkeye girişine Kolombiyalı yetkililerin izin vermediğini belirtti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen depreme değinen Sheinbaum, depremden hemen sonra Kolombiya'ya yardım teklifinde bulunduklarını söyledi.

Sheinbaum, orduya bağlı arama kurtarma ekibinin ülkeye girişine Kolombiyalı yetkililerin izin vermediğini dile getirerek "Dün kurtarma ekiplerinin, orduya bağlı kurtarma tugayının Kolombiya'ya gittiğini söylemiştim ancak hayır, gitmediler." ifadesini kullandı.

Kolombiya'nın izin vermesi halinde hazır olduklarını belirten Sheinbaum, "Kolombiya'dan sertifika istediler, sertifikayı aldılar ancak şimdi başka bir sertifika daha istiyorlar. Dayanışma amacıyla insanları kurtarmak ve onlara yardımcı olmak için 98 ülkeye gittiler. Son derece deneyimliler ve gerekli sertifikalara da sahipler." diye konuştu.

Sheinbaum, Kolombiya'nın yardım talebine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gıda, su ve ilaç desteği istediler. Bu nedenle hükümet gıda, su ve ilaç gönderdi. Teklifimiz bu. Bundan sonrası onlara kalmış; Kolombiya'ya kurtarma tugayını göndermemizi isteyip istemediklerine ve buna izin verip vermeyeceklerine onlar karar verecek."

Petro'dan hükümete tepki

Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, hükümetin deprem sırasında "ideolojik" gerekçelerle çok sayıda ülkenin yardım teklifini geri çevirdiğini belirterek, bu tutumu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD) Direktörü David Tamayo, basına yaptığı açıklamada, ülkeyi vuran depremin ardından arama kurtarma çalışmalarını güçlendirmek amacıyla uluslararası destek taleplerini resmileştirmeye başladıklarını bildirdi.

Talep edilen desteğin ABD, El Salvador, Ekvador ve İsrail'den geleceğini söyleyen Tamayo, "ABD, El Salvador, Ekvador ve İsrail'den arama kurtarma ekiplerinin desteğine yönelik talepleri veya başvuruları resmileştirmeye başlıyoruz." dedi.

Kolombiya hükümetinin Meksika Dışişleri Bakanlığına özel ihtiyaçlarını iletmesinin ardından Meksika, 12-14 Ağustos'ta toplam 58,5 ton yardım malzemesi gönderecek operasyonu dün başlatmıştı.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 273'e yükselmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kolombiya, Sonora, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meksika'nın Yardım Teklifine Kolombiya'dan Red - Son Dakika

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