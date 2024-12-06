Melek\'e Jandarmadan Akülü Tekerlekli Sandalye Hediye

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BİTLİS'te jandarma ekiplerine gönderilen akülü tekerlekli sandalye, 8 yaşındaki bedensel engelli Melek'e hediye edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız tarafından akülü tekerlekli sandalye gönderildi. Tekerlekli sandalye, jandarma ekiplerinin tespit ettiği Tatvan ilçesinde yaşayan bedensel engelli Melek'e hediye edildi. Melek ve ailesi kendilerini ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalyeyi teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür etti.