Melek Filo: Zorlu Şartlarda Hayat Kurtaran Kahramanlar - Son Dakika
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Melek Filo: Zorlu Şartlarda Hayat Kurtaran Kahramanlar

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Melek Filo, her an hayat kurtarmak için 7/24 görevde.

20.05.2025 11:43
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Türk Hava Kuvvetleri'nin hayat kurtaran kanatları: Melek Filo

AMASYA - Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Amasya Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesindeki 'Melek Filo' zorlu şartlarda hayatlar kurtarmak için 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Görev sırasında kaza geçiren pilotların ve personelin sağ salim kurtarılması için konuşlanan özel filo, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği ekipleri arasında gösteriliyor.

Pilot, arama - kurtarma ihtisaslı personel, uçuş tabibi ve uçuş teknisyeninden oluşup muhtemel bir ihbar için hazır bekleyen tim, bildirilen acil çağrı sonrası planlamanın ardından helikopterle hızlıca kurtarma operasyonuna başlıyor.

Zamanla yarışan tim, çok sayıda başarılı faaliyete imza attı. Batı Karadeniz'de 2021 yılında yaşanan sel felaketi ve 6 Şubat 2023'teki asrın felaketi depremlerde tahliye çalışmalarında aktif görev alan "Melek Filo", sorumluluk bölgesinde uçuş şartlarının uygun olduğu operasyonlarda da hayatlar kurtarıyor.

Boraboy Gölü'nde nefes kesen tatbikat

Uygulanan eğitimlerle personelin zinde olması sağlanıyor. Filonun Amasya'nın saklı cenneti Boraboy Gölü Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdiği kurtarma tatbikatı da nefesleri kesti. Derin suyun içinde mahsur kalan bir vatandaş, zodyak bottan atlayan personel tarafından kurtarılarak sarkıtılan vinç yardımıyla helikoptere çıkartılıp ilk yardım müdahalesinin peşinden hastaneye ulaştırıldı.

"Milletimizin bize ihtiyaç duyduğu an yanlarındayız"

203. Personel Kurtarma Filo Komutanlığında görev yapan Pilot Binbaşı Aydın, " Karadeniz Bölgesi'nde 7 gün 24 saat esasına göre personel kurtarma desteği sağlamaktayız. Bunun yanında aziz milletimizin bize ihtiyaç duyduğu her an en kısa zamanda yanlarında olmak daimi vazifemizdir" dedi.

Aydın, "Amacımız Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerinde milletimizin güven ve huzur içerisinde olması, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman yanlarında olduğunun bilinmesidir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Türk Hava Kuvvetleri, Güvenlik, Güncel, Amasya, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Melek Filo: Zorlu Şartlarda Hayat Kurtaran Kahramanlar - Son Dakika

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