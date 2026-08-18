Melih Meriç'in Ameliyatı Başarılı - Son Dakika
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Melih Meriç'in Ameliyatı Başarılı

Melih Meriç\'in Ameliyatı Başarılı
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Özgür Özel, Melih Meriç'in bıçaklı saldırı sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırının ardından ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gaziantep Milletvekilimiz, kıymetli yol arkadaşım Melih Meriç'e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum. Milletvekilimizin ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendim. Kendisine, ailesine ve bütün yol arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz. Melih kardeşimin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ve aramıza dönmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Melih Meriç'in Ameliyatı Başarılı - Son Dakika

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