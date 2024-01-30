Melikgazi Belediye Başkanı Çarşı Melikgazi\'nin Son Durumunu Denetledi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Çarşı Melikgazi'nin sona yaklaşan çalışmalarını denetledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile çalışmaları inceledi.
Şehrin yerel ürünlerinin satılacağı, içerisinde kreş, kafeteryanın yer alacağı Sofra Melikgazi adı altında bir restoranın da bulunacağı Çarşı Melikgazi'nin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:
"Çarşı Melikgazi Projesi, Melikgazi bölgesinin en heyecan verici projelerinden biri. Burada sona yaklaştık, yüzde 90 oranında tamamlandı. Artık ahşap kaplamaları da yavaş yavaş bitiyor. İnşallah ferforjeleri ve diğer ufak tefek yapılacak işleri ile birkaç ay içerisinde burası tamamlanacak. Kayseri'ye renk katacak, çok harika bir mekan olacak. Burası tamamlandığında Kayseri'ye gelen misafirlerin ziyaret noktası olacak. İnşallah Türkiye'deki birçok şehre örnek olarak yayılacağını düşünüyorum."
Milletvekili Cıngı da projeyi hayata geçiren Palancıoğlu'nu tebrik etti.
Büyükkılıç, pazarcı esnafıyla buluştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile Yeniköy Pazar Yeri'ni ziyaret etti.
Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerileri yerinde dinledi.
Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla yakından ilgilenen Büyükkılıç, esnafa da hayırlı işler temennisinde bulundu.
Büyükkılıç, Hunat Pasajı'ndaki esnafla bir araya geldi
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte faaliyet gösteren Hunat Pasajı'nın yanı sıra bütün alt geçit esnafları ve aileleri ile bir araya geldi.
Büyükkılıç, Hunat Pasajı Esnaf Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 2'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda esnaf ve ailelere hitap eden Büyükkılıç, Kayseri'nin helalinden kazanıp helalinden harcayan ahi ahlakı ile ahlaklanmış bir şehir olduğunu belirtti.
Büyükkılıç, çarşıların taleplerini yerine getirmek için gayret edeceklerini ifade etti.
Büyükkılıç, AK Parti Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırladığı Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarının ardından Büyükkılıç'ın da yer aldığı büyükşehir ve il belediye başkan adayları sahneye davet edilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi.
Başkan Büyükkılıç ise toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın vizyonu ve gerçek belediyecilik anlayışıyla Türkiye Yüzyılı şehirleri olarak hazır ve kararlı olduklarını belirtti.
Talas'ta personele siber eğitim
Talas Belediyesi personeline siber farkındalık eğitimi verildi.
Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda Siber Güvenlik Uzmanı Mehmet Demir tarafından gerçekleştirilen programda, siber güvenliğe dair konular ele alındı.
Programda, personelin günlük kullanımlarında dikkat etmesi gereken güvenlik önlemleri anlatıldı.
İki gün devam eden programda ayrıca bilgisayar ve harici bellek kullanımlarında karşılaşılabilecek riskler hakkında da bilgilendirme yapıldı.
Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunmasıyla Meclis'te tansiyon yükseldi ve Atalay'ın ismi TBMM resmi internet sitesinde yer alan 'Milletvekilliği Sona Erenler' bölümüne eklendi.
TBMM'de, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay'ın verdiği kararın okunacağı sırada tansiyon yükseldi. Kararın okunmasına engel olmak için bazı milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. O anlarda ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, karara tepki gösteren vekillere engel olmaya çalıştı.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Siyasilerden peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesini eleştirdi.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunması ortalığı karıştırdı. Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren bazı milletvekilleri TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın olduğu kürsüye yürüdü. Bazı vekiller ise kürsüye Anayasa kitapçığı fırlattı. O anlar kameralara tarafından saniye saniye kaydedildi.
Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki hüküm TBMM'de okundu ve vekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu esnada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Karara engel olmak isteyen vekiller kürsüye yürürken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın ellerini açarak onlara engel olmak istediği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezası alan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği karar Meclis'te okundu. Kararın okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Kararın okunduğu sırada Meclis Genel Kurulu'nda tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekilleri kararın okunmasına engel olmak için kürsüye yürüdü. Bazı vekillerin ellerindeki Anayasa kitapçığını sallayarak tepki gösterdiği görüldü.
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