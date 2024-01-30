Melikgazi Belediye Başkanı Çarşı Melikgazi\'nin Son Durumunu Denetledi

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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Çarşı Melikgazi'nin sona yaklaşan çalışmalarını denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ile çalışmaları inceledi.

Şehrin yerel ürünlerinin satılacağı, içerisinde kreş, kafeteryanın yer alacağı Sofra Melikgazi adı altında bir restoranın da bulunacağı Çarşı Melikgazi'nin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çarşı Melikgazi Projesi, Melikgazi bölgesinin en heyecan verici projelerinden biri. Burada sona yaklaştık, yüzde 90 oranında tamamlandı. Artık ahşap kaplamaları da yavaş yavaş bitiyor. İnşallah ferforjeleri ve diğer ufak tefek yapılacak işleri ile birkaç ay içerisinde burası tamamlanacak. Kayseri'ye renk katacak, çok harika bir mekan olacak. Burası tamamlandığında Kayseri'ye gelen misafirlerin ziyaret noktası olacak. İnşallah Türkiye'deki birçok şehre örnek olarak yayılacağını düşünüyorum."

Milletvekili Cıngı da projeyi hayata geçiren Palancıoğlu'nu tebrik etti.

Büyükkılıç, pazarcı esnafıyla buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile Yeniköy Pazar Yeri'ni ziyaret etti.

Büyükkılıç, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerileri yerinde dinledi.

Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla yakından ilgilenen Büyükkılıç, esnafa da hayırlı işler temennisinde bulundu.

Büyükkılıç, Hunat Pasajı'ndaki esnafla bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentte faaliyet gösteren Hunat Pasajı'nın yanı sıra bütün alt geçit esnafları ve aileleri ile bir araya geldi.

Büyükkılıç, Hunat Pasajı Esnaf Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen 2'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda esnaf ve ailelere hitap eden Büyükkılıç, Kayseri'nin helalinden kazanıp helalinden harcayan ahi ahlakı ile ahlaklanmış bir şehir olduğunu belirtti.

Büyükkılıç, çarşıların taleplerini yerine getirmek için gayret edeceklerini ifade etti.

Büyükkılıç, AK Parti Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik" adıyla hazırladığı Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarının ardından Büyükkılıç'ın da yer aldığı büyükşehir ve il belediye başkan adayları sahneye davet edilerek, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Başkan Büyükkılıç ise toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın vizyonu ve gerçek belediyecilik anlayışıyla Türkiye Yüzyılı şehirleri olarak hazır ve kararlı olduklarını belirtti.

Talas'ta personele siber eğitim

Talas Belediyesi personeline siber farkındalık eğitimi verildi.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda Siber Güvenlik Uzmanı Mehmet Demir tarafından gerçekleştirilen programda, siber güvenliğe dair konular ele alındı.

Programda, personelin günlük kullanımlarında dikkat etmesi gereken güvenlik önlemleri anlatıldı.

İki gün devam eden programda ayrıca bilgisayar ve harici bellek kullanımlarında karşılaşılabilecek riskler hakkında da bilgilendirme yapıldı.