Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İş Birliğiyle Adem Tanç Camii ve Hatice Tanç Kur'an Kursu Açıldı - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İş Birliğiyle Adem Tanç Camii ve Hatice Tanç Kur'an Kursu Açıldı

Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İş Birliğiyle Adem Tanç Camii ve Hatice Tanç Kur\'an Kursu Açıldı

Melikgazi Belediyesi ile hayırsever iş birliğiyle yapılan Adem Tanç Camii ve Hatice Tanç Kur'an Kursu, törenle açıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, mahalleye bir okul yapacaklarını ve şehir plancısı olduklarını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri belediyeciliğinin başarısından mutluluk duyduklarını ifade etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de hayırseverlere ve belediyeye teşekkür etti.

19.07.2024 16:51
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Melikgazi Belediyesi ile hayırsever iş birliğince yapılan Adem Tanç Camii ve Hatice Tanç Kur'an Kursu törenle açıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım Beyaz Mahallesi'ndeki açılışta konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çok sayıda cami, Kur'an kursu, okul, sağlık ocağı, sosyal tesis, parkı hizmete sunduklarını belirtti.

Hayırsever Adem Tanç'ın desteğiyle mahalleye bir de okul yaptıracaklarını anlatan Palancıoğlu, şehir plancısı olduğunu, yaptıkları çalışmalarla hem bölgelerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de trafiği rahatlattıklarını aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri belediyeciliğinin adından söz ettirmesinden mutluluk duyduklarını belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de hayırseverlere ve belediyeye ilçeye kazandırdıklarından dolayı teşekkür etti.

Duanın ardından açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İş Birliğiyle Adem Tanç Camii ve Hatice Tanç Kur'an Kursu Açıldı - Son Dakika

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