Meloni, 41 kişinin öldüğü Crans-Montana yangınında masraf kararını olumlu karşıladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsviçre'nin Crans- Montana kasabasında 41 kişinin öldüğü bar yangınında yaralananların hastane masraflarını talep etmekten Bern yönetiminin vazgeçtiğini belirterek, bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Meloni, yaptığı yazılı açıklamada, "(İsviçre Konfederasyonu) Başkan Guy Parmelin tarafından bana iletilen, Crans-Montana faciasında yaralanan ve İsviçre hastanelerinde tedavi gören İtalyan vatandaşlarının sağlık giderlerinin geri ödenmesini İsviçre'nin talep etmeyeceği yönündeki haberi büyük memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Ailelere veya İtalya'ya herhangi bir mali yük olmayacağını bildiren Meloni, "Düşüncelerim bir kez daha, tarifsiz bir acıyı olağanüstü bir vakar ve güçle göğüsleyen hayatını kaybedenlerin aileleri ile yaralanan gençlerin aileleriyle beraber. Hükümetimiz onların yanında olmaya devam edecek." dedi.

Meloni, gösterdiği duyarlılık için Parmelin'e teşekkür etti.

Ayrıca Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de yaptığı yazılı açıklamada, İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis'e bu karardan ötürü teşekkür etti.

Tajani, mağdurların ailelerinin olayla ilgili hakikatin ortaya çıkarılması, adaletin sağlanması ve tazminat gibi taleplerini desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

İsviçre'deki barda çıkan yangın

İsviçre'de Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 41 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Ölümcül yangınla ilgili bar sahipleri Jacques ve eşi Jessica Moretti hakkında ceza soruşturması başlatılmıştı.

Valais Kantonu Zorunlu Tedbirler Mahkemesi, 12 Ocak'ta, barın ortak sahibi Jacques Moretti'nin kaçma riski gerekçesiyle geçici olarak gözaltına alınmasına karar vermişti.

Mahkeme, 23 Ocak'ta ise İsviçre ceza usulüne göre, şüphelilerin nihai mahkumiyete kadar masum sayıldıklarını ve tutukluluğun istisnai bir önlem olduğunu hatırlatarak, Jacques Moretti'nin, tanıdığı vasıtasıyla 200 bin İsviçre frangı kefalet ödemesi sonucu denetimli şekilde serbest bırakılmasına karar vermişti.

Bu karar, yangında 6 vatandaşını kaybeden ve çok sayıda vatandaşı da olaydan yaralı kurtulan İtalya'da infiale yol açmıştı. İtalya, İsviçre'ye diplomatik tepkisini göstermek için Bern Büyükelçisi Gian Lorenzo Cornado'yu istişareler için Roma'ya çağırmıştı. İtalya'nın Bern Büyükelçisi, iki ülke arasında yürütülen görüşmeler neticesinde nisan başında görev yerine dönmüştü.