Meloni'den Erdoğan'a teşekkür: Yeni iş birliği fırsatları yaratacağız - Son Dakika
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Meloni'den Erdoğan'a teşekkür: Yeni iş birliği fırsatları yaratacağız

Meloni\'den Erdoğan\'a teşekkür: Yeni iş birliği fırsatları yaratacağız
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik mesajına yanıt vererek, iki ülke arasındaki diyaloğu ve iş birliğini geliştirmeye devam edeceklerini, halkların çıkarına yeni fırsatlar yaratacaklarını söyledi.

(ANKARA) - İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine gönderdiği tebrik mesajına, "Halklarımızın çıkarına yeni iş birliği fırsatları yaratacağız" sözleriyle yanıt verdi.

İtalya Cumhuriyeti'nin "en uzun süre görevde kalan başbakanı" unvanını elde eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajını sosyal medya hesabından alıntılayarak yanıt verdi.

Meloni, Erdoğan'a yanıtında şunları kaydetti:

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu önemli kilometre taşı için gönderdiğiniz mesajı ve tebrikleri büyük bir memnuniyetle karşıladım. İtalya ve Türkiye, tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlıdır; bu da iki ulusumuz arasındaki diyaloğu ve iş birliğini geliştirmeye devam etmenin önemini vurgular. Bu yıllarda Roma ve Ankara arasındaki ilişkileri pekiştirdik; ortak ilgi alanındaki dosyalarda ve Akdeniz'in güvenliği ve bölgesel istikrarı ilgilendiren ana zorluklarda birlikte çalıştık. Bu yolun somut adımlarla devam edeceğinden eminim; halklarımızın çıkarına yeni iş birliği fırsatları yaratacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meloni'den Erdoğan'a teşekkür: Yeni iş birliği fırsatları yaratacağız - Son Dakika

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