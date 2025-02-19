Meloni'den Herzog'a Gazze'de Ateşkes Vurgusu

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a " Gazze'de ateşkesin sürdürülmesinin önemini" vurguladığı bildirildi.

Meloni, resmi temaslar için başkent Roma'ya gelen Herzog ile başbakanlık sarayı Chigi'de görüştü.

Başbakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Başbakan Meloni, Gazze'de ateşkes anlaşmasının sürdürülmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Bu anlaşma, bazı rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamış ve Gazze Şeridi'nde, İtalya'nın 'Gazze için Gıda (Food for Gaza)' girişimi aracılığıyla da ön saflarda yer aldığı insani yardımların önemli ölçüde artırılmasına olanak tanımıştır." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede, Başbakan Meloni'nin, Gazze'nin istikrara kavuşturulması ve yeniden inşası için İtalya'nın taahhüdünü yinelediği, bölgede adil ve kalıcı barışa ulaşmak için siyasi ufuk oluşturulmasının gerekliliğini vurguladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Benzer bir temenni, İtalya'nın Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonu aracılığıyla vazgeçilmez rol oynadığı Lübnan'da sağlanan ateşkes için de dile getirildi."

Başbakanlık açıklamasında, iki ülke arasında enerji, bilim ve teknoloji başta olmak üzere tüm alanlarda ikili ortaklığın derinleştirilmesi yönündeki ortak iradenin üzerinde durulduğu kaydedildi.

Bu arada, Herzog'un ziyareti dolayısıyla başkentin cadde ve meydanlarında geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Herzog, Temmuz 2024'te de Roma'yı ziyaret etmiş ve protesto edilmişti.