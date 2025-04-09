Meloni, Trump'ın Gümrük Tarifelerini Görüşmek Üzere Toplandı - Son Dakika
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Meloni, Trump'ın Gümrük Tarifelerini Görüşmek Üzere Toplandı

İtalyan Başbakan Meloni, Trump'ın gümrük tarifelerini değerlendirmek için iş dünyasıyla toplandı.

09.04.2025 00:16
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği gümrük tarifelerinin İtalyan sanayisi ve ekonomisi üzerindeki etkileri ve alınacak önlemleri görüşmek üzere iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin ilgili bakanlarla beraber, sanayi, ticaret ve iş dünyası temsilcileriyle bugün bir görüşme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, hükümetin, yeni açıklanan gümrük tarifelerinden en çok zarar görecek üretim zincirlerini desteklemeye yönelik olarak üzerinde çalıştığı önerileri sektör temsilcileriyle paylaştığı ifade edildi.

Hükümetin ve iş dünyası temsilcilerinin, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında bir ticaret savaşından kaçınılması ve olası etkileri artırabilecek duygusal tepkilerden sakınılması gerektiği yönünde ortak görüşte oldukları belirtildi.

Bu bağlamda, Meloni'nin, mevcut sanayi ürünlerinde karşılıklı olarak uygulanan gümrük tarifelerinin "sıfıra karşı sıfır" formülüyle kaldırılmasından yana olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

Toplantıda, iş dünyası temsilcilerinin önerilerinin dinlenildiği belirtilirken, Başbakan Meloni'nin üretici sektörlere, mevcut hassas ekonomik dönemde birlikte hareket etmek üzere bir anlaşma önerisinde bulunduğu da ifade edildi.

Meloni'nin 17 Nisan'da ABD'ye gideceği belirtildi

İtalyan ANSA ajansının konuya ilişkin haberinde, Başbakan Meloni'nin söz konusu toplantıda, 17 Nisan'da Washington'a gidip ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini söylediği kaydedildi.

Basında yer alan diğer haberlerde de Meloni'nin toplantıya katılanlara, Trump'ın gümrük tarifeleri konusundaki kararını "kesinlikle yanlış bulduğunu" söylediği belirtildi.

Başbakan Meloni, toplantıda sektör temsilcilerine, gümrük tarifeleri krizine karşı ekonomiyi desteklemek için AB'den temin edilen kaynakların yeniden programlanması yoluyla 25 milyar avroluk bir kaynak yaratma hedefinden bahsettiği ifade edildi.

Bu arada, İtalyan basınında geçen hafta sonu çıkan haberlerde de Trump'ın yeni gümrük tarifelerini açıklamasından sonra Meloni'nin ABD'ye gitme olasılığının yükseldiğine işaret edilmişti. Dolayısıyla 17 Nisan'da Roma'da yapılması planlanan Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'nin ertelenmesinin, Meloni'nin ABD ziyaretinin "ipucu olduğu" yorumları yapılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meloni, Trump'ın Gümrük Tarifelerini Görüşmek Üzere Toplandı - Son Dakika

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