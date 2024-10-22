Meloni ve Katar Emiri Görüşmesi - Son Dakika
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Meloni ve Katar Emiri Görüşmesi

İtalya Başbakanı Meloni, Katar Emiri ile Gazze ve Orta Doğu'daki insani durumları ele aldı.

22.10.2024 00:16
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'ye, Gazze'de anlaşma sağlanmasına yönelik Katar'ın Mısır ve ABD ile yürüttüğü arabuluculuğa ülkesinin desteğini teyit etti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Meloni ve Katar Emiri Temim, Roma'daki tarihi Villa Pamphili konutunda bir araya geldi.

Görüşmede, Orta Doğu'ya odaklanıldığı belirtilerek, "Başbakan, Ürdün ve Lübnan'daki son ziyaretlerinin sonuçlarını konuğuyla paylaşarak, Gazze'de anlaşma sağlanmasına yönelik Katar'ın Mısır ve ABD ile birlikte yürüttüğü arabuluculuğa İtalya'nın desteğini teyit etti. İki lider ayrıca Gazze Şeridi'ndeki insani durum ve Lübnan'da yerinden edilmiş insanların yaşadığı ciddi krizi de ele aldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) olan ortak kararlı desteğimizi ve personelinin güvenliğini her zaman garanti altına alma ihtiyacını yinelememize olanak tanıdı. Aynı zamanda Lübnan Silahlı Kuvvetlerine gerekli uluslararası destek aracılığıyla 1701 sayılı kararın tam olarak uygulanması için çalışıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Başbakanlık açıklamasında, iki liderin Roma ile Doha arasındaki işbirliğini güçlendirme arzusunu yinelediği ve bunu ortak kabul ettikleri bildiriye de yansıttıkları belirtildi.

Liderlerin ayrıca, İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma hamlesi olan "Mattei Planı" üzerinden Afrika kıtasına değindikleri de aktarıldı.

Kaynak: AA

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