Meme kanserini erken evrede yenen Nuray Kaya, 6 ay kemoterapiyle sağlığına kavuştu

Meme kanseri olduğunu kendi kendine fark ettiği kitle sayesinde erken evrede öğrenen Nuray Kaya, ameliyatın yaklaşık 6 ay süren kemoterapi ve 3,5 haftalık radyoterapi tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

İstanbul'da yaşayan 48 yaşındaki Kaya, memesinde eline kitle gelmesi üzerine durumu oğluyla paylaştı. Kaya, ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin meme polikliniğine başvurdu.

Burada Kaya'ya ultrason ve mamografi çekildi, ardından biyopsi alındı.

Biyopsi sonucunda meme kanseri olduğu belirlenen Kaya, meme cerrahisi polikliniğinde alınan ameliyat kararı alınmasının ardından ameliyat edildi.

Kaya, ameliyattan 3 hafta sonra başladığı yaklaşık 6 ay süren kemoterapi ve 3,5 haftalık radyoterapi tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı ve Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Esengül Koçak, AA muhabirine, hastanın Türkiye ortalamasına göre 50 yaşın altında genç bir meme kanseri hastası olduğunu söyledi.

Koçak, hastanın kendi memesini tanımasının ve eline gelen kitleyi fark etmesinin önemli olduğunu belirterek, "Bu çok önemli bir bilgi ama ele geldiği zaman aile bireyleriyle paylaşmayan da çok hastamız var. Bu hastamızın aile bireyleriyle, oğluyla durumu paylaşıp onunla beraber bu yolculuğa çıkmış olması da önemli." dedi.

Kaya'nın oğluyla birlikte Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin meme polikliniğine başvurduğunu anlatan Koçak, burada yapılan ultrason, mamografi ve biyopsi sonucunda hastalığın tespit edildiğini dile getirdi.

Koçak, meme cerrahisi polikliniğinde operasyon kararı alındığını, hastanın ameliyat ve kemoterapi sürecini sağlıklı şekilde geçirdiğini kaydederek, "Hastamız daha sonra radyoterapi aldı. Bu süreci de sorunsuz ve yan etkilerini çok kolay yönettiği bir şekilde tamamladı." diye konuştu.

Prof. Dr. Koçak, özellikle Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda üzerinde durdukları konuların başında erken teşhisin geldiğini belirtti.

Meme kanserinin erken evrelerde genellikle belirti vermediğini aktaran Koçak, 40-69 yaş arasındaki kadınların tarama programlarına katılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bu nedenle kadınların ultrason veya mamografi çektirmeleri gerektiğini dile getiren Koçak, meme kanserinin çoğunlukla genetik bir hastalık olarak bilindiğini ancak hastaların önemli bölümünün ailesinde genetik hikaye bulunmadığını dile getirdi.

Koçak, özellikle 40 yaşından sonra kadınların devletin sağladığı imkanlardan faydalanmasının önemli olduğunu belirterek, KETEM'ler, kanser araştırma merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve halk sağlığı merkezlerinde 40-69 yaş arasındaki kadınlara ücretsiz 2 yılda bir mamografi taraması yapıldığını aktardı.

Meme kanseri tanısı alan kişilerin "bana olmaz" düşüncesine kapılmaması gerektiğini vurgulayan Koçak, mamografinin çok küçük lezyonları tespit edebildiğini ifade etti.

"Sağlık durumum gayet iyi, tedavim bitti, kurtuldum"

Hasta Nuray Kaya ise eline bir kitle değmesinin ardından bunu oğluna söylediğini, ardından hastaneye başvurduklarını belirtti.

Yapılan tetkiklerin ardından hemen tedavisine başlandığını anlatan Kaya, "Devlet kurumunda tedavime devam ettim. Tedavi görürken çalışmaya devam ettim. Şu anda sağlık durumum gayet iyi, tedavim bitti, kurtuldum." dedi.

Kaya, erken teşhisin önemine dikkati çekerek, "Kadınlar mamografi, ultrason çektirsinler. Asla hiçbir şeyden korkmasınlar, çekinmesinler. Hastalık diye bir şey yoktur, tedavisi vardır." diye konuştu.