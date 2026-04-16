Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Okul Polisi Uygulaması Tüm Okullarda Uygulanmak Zorundadır" - Son Dakika
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Okul Polisi Uygulaması Tüm Okullarda Uygulanmak Zorundadır"

16.04.2026 17:05
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nun önünde yaptığı açıklamada, "Okulların güvenlik konusu geçiştirilecek bir konu değildir. Okul polisi uygulaması tüm okullarda uygulanmak zorundadır. Rehber öğretmen normları okullarda artırılmak ve Bakanlık, okullarda asla rehber öğretmensiz okul bırakmamak durumundadır. Sanal ortam dünyayı ayağımıza ama sanal ortamda örgütlenen terör de belayı başımıza getirmiş gözüküyor. Konu derinlikli incelenmek, yüzeysel geçiştirilmemek zorundadır" dedi.

(KAHRAMANMARAŞ) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nun önünde yaptığı açıklamada, "Okulların güvenlik konusu geçiştirilecek bir konu değildir. Okul polisi uygulaması tüm okullarda uygulanmak zorundadır. Rehber öğretmen normları okullarda artırılmak ve Bakanlık, okullarda asla rehber öğretmensiz okul bırakmamak durumundadır. Sanal ortam dünyayı ayağımıza ama sanal ortamda örgütlenen terör de belayı başımıza getirmiş gözüküyor. Konu derinlikli incelenmek, yüzeysel geçiştirilmemek zorundadır" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, bir öğretmen ve sekiz öğrencinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nun önünde açıklama yaptı.

Geylan, saldırı sırasında öğrencilerini koruyan ve yaşamını yitiren öğretmen Ayla Kara'nın fedakarlığına dikkati çekerek, Milli Eğitim Bakanlığı'na, "Şehit öğretmenimiz, aile öğretmenimizi şükranla, fatihayla anıyorum. Okullarımızda yaşanan şiddet hadiseleri sadece eğitim çalışanlarının, öğrencilerin meselesi değildir. Bu toplumun meselesidir. Bu tür hadiselerde hep beraber sahip çıkalım. Okulumuza, öğrencimize, öğretmenimize sahip çıkalım. Aile öğretmenimizin şehit statüsünde kabul edilmesi için bir çağrıda bulunuyorum" dedi.

"Türkiye dijital terörle karşı karşıya"

Geylan, Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan olayların dijital mecralardaki denetimsizlikle bağlantılı olduğunu dile getirdi. Ülkenin bir "dijital terör" tehdidi altında olduğunu ifade eden Geylan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önce Siverek'te, dün Maraş'ta karşılaştığımız hali bize gösterdi ki sosyal medyanın, sanal medyanın, birtakım sosyal platformların, portalların artık ciddiyetle, disiplinle takip edilmesi gerekiyor. Şu an ülkemiz adeta bir dijital terörle karşı karşıya. İlgili kurumların her alanda olduğu gibi bu dijital terör konusunda da güvenlik tedbirlerini hem fiziki anlamda hem dijital anlamda alması gerektiğine inanıyorum."

Yalçın: Çocuklarımızı zombiye çevirme girişimiyle karşı karşıyayız

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ortaokulda gerçekleşen ve bir öğretmen ile sekiz öğrencinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş'taki her iki olayı da yerinde incelediğini belirtti. Saldırıların arka planında sanal ortamda çocukları hedef alan kirli bir yapının olduğunu savunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Gördüğümüz şudur: Sanal ortamda organize edilmiş bir terör hadisesi, bir yönlendirme, çocuklarımızı zombiye çevirme girişimiyle karşı karşıyayız. Çünkü yansıyanlar, devamında cereyan edenler ve ulaşılan kişiler bunu gösteriyor. Bu açıdan bunu bir defa hafife almamak gerekir. Okullarımızı asla sanal ortamda organize eden arka taraftaki kirli maariflerin çocuklarımızı zombileştirerek onları birer tehdide dönüştürmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Okullarımızı sanal ortamda organize edilmiş olan terör hadisesinin organize çalışmalarına asla teslim edemeyiz ve etmeyeceğiz."

"Okul polisi uygulaması zorunlu olmalı"

Okulların güvenliğinin yüzeysel politikalarla geçiştirilemeyeceğini vurgulayan Yalçın, hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik somut taleplerini sıraladı. Güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde alınması gerektiğini ifade eden Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Okulların güvenlik konusu geçiştirilecek bir konu değildir. Okul polisi uygulaması tüm okullarda uygulanmak zorundadır. Rehber öğretmen normları okullarda artırılmak ve Bakanlık, okullarda asla rehber öğretmensiz okul bırakmamak durumundadır. Sanal ortam dünyayı ayağımıza ama sanal ortamda örgütlenen terör de belayı başımıza getirmiş gözüküyor. Konu derinlikli incelenmek, yüzeysel geçiştirilmemek zorundadır."

Velilerden güvenlik ve idare tepkisi

Açıklama sırasında bazı velilerin okullarda güvenlik görevlisi bulunmamasına ve dönem ortasındaki idari değişikliklere tepki göstermesi üzerine Yalçın, velilerin hissiyatını haklı bulduğunu ifade etti. Okul girişlerindeki denetim eksikliğine dair gelen eleştirilere, "Biz de zaten ona dikkat çekiyoruz, biz de aynı şeyi söylüyoruz" diyerek yanıt veren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuğun çantasının içerisinde silah getirmiş olması konusu ve sanal ortamda çocukların zombileştirilmeye çalışılıyor olması başka bir konu. Ama buradaki hissiyatı müstakilen şube olarak dinleyeceğiz, bütün arkadaşlarımızla özel toplantı yapacağız ve buradan aldığımızı yetkililere aktararak sonuna kadar takip edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: 'Okul Polisi Uygulaması Tüm Okullarda Uygulanmak Zorundadır' - Son Dakika

SON DAKİKA: Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Okul Polisi Uygulaması Tüm Okullarda Uygulanmak Zorundadır" - Son Dakika
