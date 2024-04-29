Memur-Sen, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını protesto etti - Son Dakika
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Memur-Sen, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını protesto etti

Memur-Sen, İsrail\'in Filistin\'e yönelik saldırısını protesto etti

Memur-Sen tarafından, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını protesto amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Ankara Temsilciliği önüne siyah çelenk bırakıldı.

29.04.2024 16:46
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Memur-Sen tarafından, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısını protesto amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Ankara Temsilciliği önüne siyah çelenk bırakıldı.

Konfederasyon üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için BM Ankara Temsilciliği önünde toplandı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı konuşmada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de işgalci İsrail güçleri tarafından yapılan soykırımda, yaklaşık 35 bin sivilin şehit edildiğini, 77 bin kişinin yaralandığını belirterek, ölen Gazzelilerin 24 binden fazlasının kadın ve çocuk olduğunu vurguladı.

Yalçın, İsrail'in savaş suçu sayılan fosfor bombaları kullandığını, sivillerin bulunduğu hastanelerin, otellerin, okulların, ambulansların, sağlık ve yardım görevlilerinin, su kuyularının, jeneratörlerin, basın mensuplarının, eğitimcilerin ve siyasilerin İsrail'in hedefi olduğunu dile getirdi.

İsrail'in bir yandan da kıtlık ve açlıkla, sağlığa erişimi engelleyerek, yaralıların tedavisine izin vermeyerek kitlesel ölümler gerçekleştirdiğini ifade eden Yalçın, bu soykırımı bütün dünyanın canlı izlediğini aktararak, şöyle devam etti:

"BM'nin Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşmesine göre, İsrail savaş suçu işliyor, soykırım suçu işliyor, insanlığa karşı suç işlemeyi küstahça sürdürüyor. Onun için bir an önce oradaki soykırımın durdurulması için BM kuruluş amacına uygun hareket etmeli ve bu konuda tüm şartları zorlamalıdır. Aksi takdirde insanlığın, BM ve diğer uluslararası toplumu oluşturan kurumlara dair zaten yok olmaya yüz tutmuş olan inanç ve güveni tamamen çökecek ve dünya tam bir kaosun içerisine sürüklenecektir."

Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Fawzi Ahmad Shaban da konuşma yaptı.

Yalçın ve Shaban daha sonra, BM Ankara Temsilciliğinin önüne "Gazze'de Soykırım Var. BM (D)uyuyor musun" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Kaynak: AA

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