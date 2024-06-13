Menderes Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Menderes Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Menderes Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ilçe genelinde kurban satış ve kesim alanlarının bakımını yaparken, kuruyemiş ve tatlı satan işletmelerde de denetimler yapıyor. Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri ise kurban kesim alanlarında temizlik ve ilaçlama işlemleri gerçekleştiriyor.

13.06.2024 10:31
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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Kurban Bayramı öncesi Menderes Belediyesi tarafından ilçe genelinde çalışmalar hız kazandı. Kurban satış ve kesim alanlarının bakımı yapılırken, kuruyemiş ve tatlı satan işletmelerde de denetim yapılıyor.

Vatandaşların bayramı huzurla geçirmesi için belediyeye bağlı ekipler, kurban satış yerlerinde denetim yapıyor. Kuruyemiş ve tatlı satışı yapan işletmelerde de incelemelerde bulunan ekipler fiyat, etiket, ruhsat ve terazi kontrolleri yapıyor. Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri de kurban kesim alanlarında temizlik ve ilaçlama işlemleri gerçekleştiriyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Her şey vatandaşımızın memnuniyeti ve sağlığı için. Ekiplerimiz sahada kontrolleri sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor. Kurallara aykırı durumlaarın önüne geçiyoruz. Kurban kesim yerlerinde de ilaçlama konusuna önem veriyoruz. Bayramda bu alanlar da temiz bir şekilde kullanıma hazır olacak. Vatandaşımızın refahı için çalışmalarımız sürecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menderes Belediyesi Kurban Bayramı Hazırlıklarını Sürdürüyor - Son Dakika

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