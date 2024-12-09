Menderes Belediyesi Yetişkin Tiyatro Atölyesi Eğitimlerine Başlıyor

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(İZMİR)- Menderes Belediyesi Özdere Yetişkin Tiyatro Atölyesi, eğitimlerine başlıyor. Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Sanat alanında güzel işler başarmaya devam etmek adına desteklerimiz devam edecek. Tiyatroya ilgi duyan tüm vatandaşlarımızı atölyemize bekliyoruz" dedi.

Menderes Belediyesi Özdere Yetişkin Tiyatro Atölyesi, tiyatroya ilgi duyan 18 yaş üstü vatandaşlar için eğitimlere başlayacak. Devam eden başvurular 17 Aralık salı günü saat 17.00'de sona erecek. Başvuruda bulunmak isteyenler, fotoğraf ve kimlik kartları ile birlikte 09.00-17.00 saatleri arasında Menderes Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü veya Özdere Hizmet Binası'nda form doldurabilecek. Yetkililer, kontenjanın 25 kişi ile sınırlı olduğunu bildirdi.

"Sanatı her zaman destekliyoruz"

Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Sanatı her zaman destekliyoruz. Tiyatro alanında da başarılı işlere imza atıyoruz. Yakın zamanda da İzmir Uluslararası Tiyatro Festivali'ne katıldık. Sanat alanında güzel işler başarmaya devam etmek adına desteklerimiz devam edecek. Tiyatroya ilgi duyan tüm vatandaşlarımızı atölyemize bekliyoruz" diye konuştu.