Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalgada 9 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalgada 9 şüpheli gözaltına alındı

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Menderes Belediyesi\'ne yönelik soruşturmada ikinci dalgada 9 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında bugün ikinci dalga operasyon düzenlendi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski başkanvekili Erkan Özkan'ın da olduğu öğrenildi.

İZMİR'de Menderes Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'İrtikap', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'İmar kirliliğine neden olma' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 4 Ağustos günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez de daha sonra düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÇİÇEK TUTUKLANMIŞTI

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez, Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., eski Belediye Yapı Kontrol Müdürü S.D., eski Belediye Yapı Kontrol Müdürü H.Y. ile İ.P. ve A.P. adli kontrolle salıverildi. Geçen günlerde soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avukat Elifnur Gürcü de tutuklandı. Soruşturmada Gürcü'nün, Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiği tespit edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Soruşturma sürerken bugün 2'nci dalga operasyon düzenlendi. Alınan ifadeler ve MASAK verileri üzerinde yapılan analiz ve incelemelerde 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu sabah düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski başkanvekili Erkan Özkan'ın da olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
Erkan ÖzkanOperasyon3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

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