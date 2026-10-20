Menderes\'te 44 mahalle muhtarı Muhtarlar Günü programında buluştu

(İZMİR)- Menderes Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, ilçedeki 44 mahallenin muhtarı bir araya geldi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği buluşmada, belediyenin muhtarlarla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceği belirtildi.

Menderes Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa, Menderes Kaymakamı Murat Karaloğlu, ilçe protokolü ve mahalle muhtarları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve konuşmalarla başlayan program, ilçedeki 44 mahalle muhtarının katıldığı kahvaltıyla devam etti.

Programın ardından Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, Menderes Muhtarlar Derneği temsilcilerini makamında kabul etti. Şen, daha sonra hayatını kaybeden Küner Mahallesi Muhtarı Ahmet Kahya anısına düzenlenen lokma hayrına katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Muhtarlar Günü dolayısıyla Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen'i ziyaret eden Menderes Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Tonbul ve beraberindeki heyet, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Şen'in telefon aracılığıyla kurduğu bağlantıda muhtarlara seslenen Bursalı, selamlarını ileterek çalışmalarına destek mesajı verdi.

"VATANDAŞIN DEVLETE AÇILAN İLK KAPISI"

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Menderes Kaymakamı Murat Karaloğlu, "Bugün, buradaki fotoğraf aslında Menderes'in fotoğrafıdır. İlçemize, güzel Menderes'imize hep beraber, koordinasyon içerisinde güzel hizmetler yapmaya çalışacağız. Muhtarlarımız, vatandaşın devlete açılan ilk kapısıdır. O yüzden muhtarlık görevini özveriyle, adaletle, liyakatle yapan muhtarlarımıza Kaymakamlık ve kamu kurumları olarak canı gönülden teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızın gününü en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"HALKA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Muhtarlar ile uyum içerisinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Vekili Asuman Şen ise "Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun. Vatandaşlarımızın sesi tüm değerli muhtarlarımız iyi ki varlar. Muhtarlarımız, mahallemizin eksiklerinin giderilmesinde bizlerle iletişim halinde kalarak faydalı işler için koşturup halka hizmet mücadelemizde bizim yanımızda yer alıyor. Birlikte bu mücadeleyi verme, beraberlik içinde halka hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.