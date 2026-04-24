Menderes'te Minik Kramponlar Sahaya Çıktı

(İZMİR) - Menderes Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Minik Kramponlar Futbol Turnuvası düzenledi.

Menderes Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlediği 23 Nisan Minik Kramponlar Futbol Turnuvası Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Kompleksi'nde yapıldı. Menderes'te yer alan amatör spor kulüplerinin 2017 - 18 - 19 doğumlulardan kurulu minik takımlarının yer aldığı turnuva heyecanlı ve eğlenceli anlara sahne oldu. İki sahada aynı anda oynanan maçlar coşkuyu ikiye katladı. Çocuklarını destekleme gelen ailelerin heyecanları ve ateşli tezahüratları turnuvaya renk kattı. Ailelerin yanı sıra her yaştan yüzlerce vatandaş turnuvayı takip etti. Etkinlikte çocuklar için yüz boyama, resim stantları yer alırken mısır ve pamuk şeker de dağıtıldı.

Başlama vuruşu Başkan Çiçek'ten

Turnuvada 1957 Menderes Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü Menderes Futbol Okulu'nun mücadelesi ile açılışı yapılan turnuvanın başlama vuruşunu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek yaptı. Turnuvada şampiyon Mesev Gençlik ve Spor Kulübü olurken, Altıner Spor Kulübü ikinci, Galatasaray Futbol Okulu üçüncü oldu. Dostluk içinde centilmence mücadele içinde geçen turnuvada tüm takımlara şampiyonluk kupası ve madalya verildi. Turnuva başlamadan önce Başkan Çiçek, futbolculara tekmelik hediye etti ve başarılar diledi.

Yoğun ilgi gösterildi

Turnuva hakkında açıklamalar yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Birbirinden yetenekli, geleceğin yıldızı çocuklarımız 23 Nisan Minik Kramponlar Futbol Turnuvası'nda bir araya geldiler. Menderes'teki takımlarımızın küçük yaş takımlarında yer alan çocuklarımız sportmence ve kıyasıya mücadele verdi. Geriye muhteşem bir futbol şöleni ve eğlenceli anılar kaldı. Vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri mutlu etti." dedi.

Başkan Çiçek, "Centilmence mücadele ile emek vererek sahada ter döken tüm takımlarımızın değerli sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederim. Çocuklarımız dostluk içinde mücadele ederek futbolun birleştirici ruhunu birlikte yaşadı. Fair play anlayışı ile verilen kıyasıya mücadele evlatlarımızın iyi sporcu ve iyi birey olmaları adına bizleri gururlandırdı. Sonuç farketmeksizin tüm takımlarımız bizim için şampiyondur. Bu sebeple tüm takımlarımıza şampiyonluk kupası verdik. Katılan tüm spor futbolcular, kulüp antrenör ve yönetimleri ile başta sporcularımızın aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.