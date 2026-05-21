Menderes’te Şehit Mustafa Mutlu Parkı Yenilendi

21.05.2026 11:54  Güncelleme: 13:01
Menderes Belediyesi, Şehit Mustafa Mutlu Parkı’nı yenileyerek 2 yılda yenilenen parklara bir yenisini daha ekledi.

Menderes Belediyesi'nde, Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in 2 yıllık hizmet döneminde başlattığı park yenileme seferberliği sonrası parklar teker teker yenileniyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak Gazipaşa Mahallesi'nde yer alan Şehit Mustafa Mutlu Parkı'nı yeniledi. Park baştan sona elden geçirilerek bakımları yapılırken oyun alanında da değişiklikler yapıldı. Alanın kauçuk zemini ve oyun grupları tamamen yenilendi. Eskimiş olan oyun alanının yenilenmesi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

"ESKİYEN PARKLARIMIZ YENİLENİYOR"

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Göreve geldiğimizde özenli bir hizmet planı çıkardık. Bu planlama kapsamında 2 yıllık görev süremizde parklarımızı teker teker yenileme başladık. Tüm parklarımızda eksikler gideriliyor. Eskiyen parklarımız yenileniyor. Şehit Mustafa Mutlu Parkı'mız da bunlardan biri. Parkımızın yıpranmış olan kauçuk zemini ve oyun gruplarımızı yeniledik. Tüm mahallemize, özellikle çocuklarımıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

