TUTUKLANDI
İzmir'in Menderes ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Özcan Şahin'in (26) hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ç. (46), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Mustafa İÇ/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › Menderes'te Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
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