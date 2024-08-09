Menemen Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçilerin Kıdem Tazminatı Ödenmiyor - Son Dakika
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Menemen Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçilerin Kıdem Tazminatı Ödenmiyor

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AK Partili Aydın Pehlivan’ın yönetimindeki Menemen Belediyesi’nde işten çıkarılan belediye emekçileri eylemlerine devam ediyor. 2 ay geçmesine rağmen işçilerin kıdem tazminatının ödenmediğini belirten Belediye İş Sendikası Çevre Belediyeler Şube Başkanı Cumali Akay, "Menemen Belediye Başkanı bir şekilde Menemen Belediyesi'nden işten çıkarılan işçilerin hakkını, hukukunu vermek zorunda. Son aldığımız bir duyuma göre bu en son yapılacak olan ihale verildiğinde, bittiğinde oradan alacağı parayla işçilerin kıdem tazminatlarının vereceğini beyan ediyor. Bizlerin davası sadece kıdem tazminatı değil. Neden işimizden, ekmeğimizden edildik? Bununla ilgili bir açıklama bekliyoruz" dedi.

09.08.2024 15:54  Güncelleme: 17:40
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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR)- AK Partili Aydın Pehlivan'ın yönetimindeki Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan belediye emekçileri eylemlerine devam ediyor. 2 ay geçmesine rağmen işçilerin kıdem tazminatının ödenmediğini belirten Belediye İş Sendikası Çevre Belediyeler Şube Başkanı Cumali Akay, "Menemen Belediye Başkanı bir şekilde Menemen Belediyesi'nden işten çıkarılan işçilerin hakkını, hukukunu vermek zorunda. Son aldığımız bir duyuma göre bu en son yapılacak olan ihale verildiğinde, bittiğinde oradan alacağı parayla işçilerin kıdem tazminatlarının vereceğini beyan ediyor. Bizlerin davası sadece kıdem tazminatı değil. Neden işimizden, ekmeğimizden edildik? Bununla ilgili bir açıklama bekliyoruz" dedi.

İzmir'de AK Partili Aydın Pehlivan'ın belediye başkanı olduğu Menemen Belediyesi'nde işten çıkarılan belediye işçileri eylemlerine 75 gündür devam ediyor. Menemen Belediyesi tarafından 94 taşınmazın satışa çıkarılmasına ilişkin CHP Menemen İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen eyleme de katılan işçiler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

75 gündür eylemlerine devam ettiklerini belirten Belediye İş Sendikası Çevre Belediyeler Şube Başkanı Cumali Akay, "Menemen Belediyesi'nde toplam 370 arkadaşımız işten çıkarıldı. 300'ü bir şekilde bireysel diyaloglarla, 'siyasi anlamda yanımızda durun' kavramıyla geri alındı. 75 arkadaşımız tamamen siyasal düşüncesinden, kendilerine yakın olmadığından dolayı işten çıkarıldı. Yaklaşık 75 gündür burada eylemimiz devam ediyor. Bundan sonraki süreçlerde de devam edecek. Menemen Belediye Başkanı'nı en son bir düğün program yakaladığımızda 'bu arkadaşlarımızı işten çıkarma gerekçeniz nedir, neden insanları ekmeğinden ediyorsunuz' dediğimizde bireysel anlamda sadece şöyle bir açıklama yaptı; 'Onların hepsi neden çıkarıldığını biliyor'. Menemen Belediye Başkanı'nın Menemen arazileriyle ilgili zaten ne yaptığı ortada. Menemen Belediyesi arazilerini iş yaptırdığını iddia ettiği, kestirdiği faturalar üzerinden sözde ihale usulüyle müteahhitlere devretti. Menemen'in kendi içinde dönme ihtimalinin kalmadığını kendi de böyle ispatlamış oldu" dedi.

"Menemen'i, Menemen halkını, Menemen işçisini bir kaosa sürüklüyor"

İşten çıkarılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmediğini de dile getiren Akay, "Menemen Belediye Başkanı bir şekilde Menemen Belediyesi'nden işten çıkarılan işçilerin hakkını, hukukunu vermek zorunda. Son aldığımız bir duyuma göre bu en son yapılacak olan ihale verildiğinde, bittiğinde oradan alacağı parayla işçilerin kıdem tazminatlarının vereceğini beyan ediyor. Bizlerin davası sadece kıdem tazminatı değil. Neden işimizden, ekmeğimizden edildik? Bununla ilgili bir açıklama bekliyoruz. Her platformda da belediye başkanını bu konuda sıkıştırıyoruz. Ama hiçbir açıklama yapmamaya kendiyle beraber yönetimi de devam ediyor. Belediye başkanı devletin, yasanın tamamen kendi hükmünde olduğunu kendini yargılayamayacak bir yasa kavramı olduğuna inanıyor. Kendi siyaset düşüncesinden dolayı. Belediyenin işçisinin alacağı varmış, icralar varmış. Bu belediye başkanının çok da takıldığı konular değil aslında. Seçimi kazanabilmek için her şey mübah zihniyetiyle hareket edip Menemen'i, Menemen halkını, Menemen işçisinin bir kaosa sürüklüyor. Bugün işçilerin kıdem tazminatı ödenmiyorken önümüzdeki süreçte çok eminiz ki Menemen Belediye işçilerinin maaşı da gecikmeye ve ödenmemeye başlayacak. Çünkü kendi aldığı 3 binin üzerindeki personel Menemen Belediyesi'nin tamamen dengesini karıştırmıştır. Menemen Belediyesi bir kamu kurumu zihniyetinden çıkıp bir kişinin şahıs malı gibi hareket ediliyor. Bu da Menemen Belediyesi'ni önümüzdeki süreçte tamamen işlev yapamaz hale sokacaktır. Çöpü almaktan tutun gelen vatandaşların belediyedeki işlerinin çözülmemesine kadar gidecektir. Önümüzdeki süreç daha çok uzun. 3,5-4 yıla yakın bir sürecimiz var. Bir dahaki seçime kadar bu süreci ben sendikacı olarak değil, bir vatandaş olarak nasıl geçireceğimizi gerçekten kara kara düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Doğum iznindeyken işten çıkarıldı"

Menemen Belediyesi'nde çocuk gelişimi öğretmeni olarak görev yaparken işten çıkarılan Duygu Çakıcı ise yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Menemen Belediyesi'nde 5 yıldan beri çocuk gelişimi öğretmeniyim. Çocuk Oyun Evi'nde 5 yıldan beri çalışıyorum. Bütün Çocuk Oyun Evlerinin açılmasında, projelerde destek ekibindeydim. Doğum doğum yaptıktan sonra 27 Mayıs'ta çıkarılan işçilerin arasındaydım. Doğum raporum devam ederken bir gün içerisinde '27 Mayıs'ta işten çıkarılıyorsunuz. Gelin evrakınızı alın' diye META-SU beni aradı. Ben META-SU'ya gitmeden tekrar beni aradılar 'kusura bakmayın, yanlışlık yaptık, sizin çıkışınız yapılmıyor' dediler. Ben tekrar doğum raporlarımı almaya devam ettim. 16 Temmuz'da benim doğum raporum bitti ve 10 günlük daha doğum raporu almak zorundaydım. Çünkü benim bebeğim 3 aylıktı. O süre içerisinde beni işten çıkardılar. Doğum süresince işçi işten çıkarılamaz. Öyle bir yasal hak yoktur belediyede, kurumlarda. Ama ben işten çıkarıldım."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Menemen Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçilerin Kıdem Tazminatı Ödenmiyor - Son Dakika

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