İzmir'in Menemen ilçesinde hayasızca harekette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan D.Ç'nin (42) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Polis ekipleri, dün Zafer Mahallesi'ndeki bir evin penceresinden hayasızca hareketlerde bulunulduğu şikayeti üzerine çalışma başlatmış, kimliğini belirlediği D.Ç'yi gözaltına almıştı.
Zanlının, cinsel saldırı ve farklı suçlardan kaydının bulunduğu öğrenilmişti.
Son Dakika › Güncel › Menemen'de Cinsel Saldırı Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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