Menemen'de Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Menemen'de Dolandırıcılar Yakalandı

Menemen\'de Dolandırıcılar Yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 1.650.000 TL değerinde ziynet eşyası çalan üç yabancı uyruklu dolandırıcı jandarma ekipleri tarafından tutuklandı.

22.11.2024 23:07  Güncelleme: 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Menemen ilçesinde, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, İ.C.'nin (75) altın ve ziynet eşyalarını çalan yabancı uyruklu 3 dolandırıcı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 3 dolandırıcı da tutuklandı.

Olay, 20 Kasım Çarşamba günü Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu 3 kişi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları İ.C. isimli bir kişiden piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 650 bin TL para değerinde 64 ata lira, 1 yarım altın, 8 çeyrek altın, 4 bilezik ve 1 altın zincir aldı. Daha sonra dolandırıldığını fark eden İ.C., jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı.

Menemen Cumhuriyet Başcavcılığı koordinesinde başlatılan kapsamlı soruşturmada İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), 3 şüphelinin Bayraklı ilçesinde tespit edilen evlerine dün operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin ifadesinde diğer şüphelinin ziynet eşyaları ile birlikte firar ettiğini itiraf etti.

Ziynet eşyaları ile birlikte şüphelinin yakalanması için çalışma başlat JASAT ekipleri, Adana ve Uşak illerinde yapılan araştırmalar sonucu şüpheliyi Uşak'ta yakaladı.

Yabancı uyruklu 3 şüpheli, bugün sevk edildikleri Menemen Adliyesinde tutuklandı. Eksiksiz ele geçirildiği öğrenilen altın ve ziynet eşyalarının sahibine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dolandırıcı, Güvenlik, Jandarma, Menemen, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, İzmir, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menemen'de Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 412 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 412
23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
21:45 THY, İstanbul Havalimanı’ndan 38 seferini iptal etti THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti
21:31 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
09:44 Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor
09:41 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu
09:33 Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma
09:30 Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu
09:19 Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar
09:04 Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti
08:59 Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi
08:48 Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi
08:42 İstanbul’a kar yağacak mı Uzmanlardan cumartesi uyarısı İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlardan cumartesi uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 00:56:08. #1.13#
SON DAKİKA: Menemen'de Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.