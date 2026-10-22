Menemen'de eski sevgilisini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis aldı - Son Dakika
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Menemen'de eski sevgilisini öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıl hapis aldı

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Menemen Ağır Ceza Mahkemesi, eski kız arkadaşını öldüren sanık Lokman E.'ye ağırlaştırılmış müebbet ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan 3 yıl hapis verdi. Sanık duruşmada pişman olduğunu belirtip beraat talebinde bulundu; maktulün babası en ağır cezayı istedi.

İzmir'in Menemen ilçesinde eski kız arkadaşı Gözde Akbaba'yı (26) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Menemen Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Lokman E. ve taraf avukatları katıldı. Maktulün babası Osman Akbaba ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Duruşma savcısı, geçen celse verdiği esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, sanığın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen baba Akbaba, sanığın kızını çok kez rahatsız ettiğini belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Son sözleri sorulan Lokman E., pişman olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık Lokman E.'yi "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Menemen ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde yaşadığı eve 19 Ocak 2026'da gelen Gözde Akbaba, bu sırada eski erkek arkadaşı Lokman E.'nin (33) silahlı saldırısına uğramış, sol bacağından tabancayla yaralanan kadın, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen 21 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

Olayın gerçekleştiği bölgeye yakın bir benzin istasyonunda suç aleti ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait boş şarjörle yakalanan şüpheli Lokman E. tutuklanmıştı.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık Lokman E. hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Menemen Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA
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