Menemen'de Kan Davası Nedeniyle Cinayet: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Menemen'de Kan Davası Nedeniyle Cinayet: 2 Tutuklama

Menemen\'de Kan Davası Nedeniyle Cinayet: 2 Tutuklama

İzmir'in Menemen ilçesinde, kan davası nedeniyle Gaziantep'ten İzmir'e gelen Ali Gürbüz ve eşi Döne Gürbüz çifti sokak ortasında öldürüldü. Şüpheliler C.D. ve C.D. tutuklandı.

22.07.2024 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Menemen ilçesinde, kan davası nedeniyle Gaziantep'ten İzmir'e gelen Ali Gürbüz (53) ve eşi Döne Gürbüz (61) çiftini sokak ortasında öldüren C.D (39) ve C.D. (30), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında İncirli Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali ve Döne Gürbüz çifti sabah kahvaltısı için bir fırından simit aldıktan sonra eve giderken, sokakta yürüdükleri sırada C.D. ve C.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası şüpheliler kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gürbüz çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Gürbüz çiftinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, ikiliyi Çiğli ilçesinde bir evde yakaladı. Evde yapılan aramada, olayda kullanılan 2 tabanca ele geçirildi. Yapılan araştırmada, Ali ve Döne Gürbüz çiftinin oğulları Alican Gürbüz'ün, bir süre önce evlenen ablası M.G.'nin eşi Okan D.'yi çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdüğü bu nedenle iki aile arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüpheliler C.D (39) ve C.D. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. C.D. ve C.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Ali Gürbüz, Gaziantep, Menemen, İzmir, Mahkeme, Tutuklama, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menemen'de Kan Davası Nedeniyle Cinayet: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:51 Çanakkale’deki deprem sonrası Naci Görür Marmara’ya dikkati çekti: En yakın orada olacak Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 22:38:24. #1.11#
SON DAKİKA: Menemen'de Kan Davası Nedeniyle Cinayet: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement