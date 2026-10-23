Menemen'de nişanlısı tarafından öldürülen kadın, cübbesi tabutuna konularak defnedildi - Son Dakika
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Menemen'de nişanlısı tarafından öldürülen kadın, cübbesi tabutuna konularak defnedildi

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Menemen\'de nişanlısı tarafından öldürülen kadın, cübbesi tabutuna konularak defnedildi
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İzmir'in Menemen ilçesinde dün nişanlısı tarafından tabancayla öldürülen 26 yaşındaki kadın için Hacı Kerimoğlu Buhara Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Tabutuna tülbent örtülen ve avukatlık cübbesi konulan kadın, kılınan namazın ardından Menemen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde dün nişanlısı tarafından tabancayla öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşamını yitiren avukat Özge Penbegül (26) için Mermerli Mahallesi Hacı Kerimoğlu Buhara Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Penbegül'ün tabutuna yakınları tarafından tülbent örtüldü, avukatlık cübbesi konuldu.

Bu sırada baba emekli polis Ozan Penbegül'ün üzüntü yaşadığı görüldü. Anne Özlem Penbegül ise caminin önünde yer alan ambulansın içinde cenaze törenine takip etti.

Bir süre sonra kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Penbegül'ü yakınları sakinleştirdi.

Genç kadının cenazesi kılınan namazın ardından Menemen Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Cumhuriyet Başsavcısı Soner Erden, Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İzmir Barosu Başkanı Serhat Sökmen, avukatlar ile kadının yakınları katıldı.

Öte yandan Özge Penbegül ile Hakkari'de görevli polis memuru Aykut Erol'un 3 Ekim'de nişanlandıkları öğrenildi.

Olay

Tülbentli Mahallesi'nde ikamet eden Özge Penbegül ile evine gelen nişanlısı Aykut Erol arasında dün, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmış, Erol tabancayla önce Penbegül'e ateş etmiş, ardından kendini vurmuştu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadın olay yerinde hayatını kaybetmiş, İzmir Şehir Hastanesine kaldırılan Erol da müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA
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