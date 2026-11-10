Menemen'de patlamada ölen 42 yaşındaki işçi Mustafa Sert için cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Menemen'de patlamada ölen 42 yaşındaki işçi Mustafa Sert için cenaze namazı kılındı

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Menemen\'de patlamada ölen 42 yaşındaki işçi Mustafa Sert için cenaze namazı kılındı
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Menemen\'de patlamada ölen 42 yaşındaki işçi Mustafa Sert için cenaze namazı kılındı
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İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 42 yaşındaki işçi Mustafa Sert'in cenazesi, Menemen'deki Erginler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Türkelli Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da katıldı.

İzmir'de demir çelik fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Mustafa Sert'in cenazesi toprağa verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Sert'in (42) cenazesi, evinin bulunduğu Menemen'in Kasımpaşa Mahallesi'ndeki Erginler Camisi'ne getirildi.

Cenazeye katılan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Sert'in ailesine başsağlığı diledi.

Sert'in cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Türkelli Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Sert'in ailesi katıldı.

Sert'in 4 yıl önce patlamanın yaşandığı fabrikada çalışmaya başladığı ve biri 3 aylık, diğeri ise 14 yaşında iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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