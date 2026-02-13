Menemen'de Sağanak Yağmur Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
Menemen'de Sağanak Yağmur Su Baskınlarına Neden Oldu

Menemen'de Sağanak Yağmur Su Baskınlarına Neden Oldu
13.02.2026 16:59
Menemen'de etkili yağış nedeniyle sokaklar suyla doldu, evlerin bahçelerinde su birikintileri oluştu.

MENEMEN'DE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Menemen ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde 169 ve 180 numaralı sokaklarda su birikintileri oluştu. Mahallede birçok sokak suyla dolarken, bazı müstakil evlerin bahçelerinde su baskını meydana geldi.

Bölgede oturanlardan emekli, evli ve 2 çocuk babası Ali Dağ (63), "Az yağmurlarda bile su doluyor. Mazgallar tıkalı mı, temizlenmiyor mu? Teknik olarak bilemiyorum ama sürekli aynı sorunu yaşıyoruz. Muhit olarak hep böyle" dedi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: DHA

