Menemen\'de Talihsiz Kaza: Doktor Çift Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Menemen ilçesinde, düğün salonunun bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemerin üzerlerine devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Doktor Mehmet Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı'nın (35) cenazeleri, Ankara'da toprağa verildi.

Menderes ilçesi Yahşelli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda 25 Mayıs günü meydana gelen olayda; kızlarının anaokulu tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonuna katılan İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı'nın üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi. Çiftin yanında bulunan kızı Gülşah Baltacı yara almadan kurtulurken, tedavi gördüğü hastanede önce Mehmet Baltacı, ardından da Güler Baltacı hayatını kaybetti.

Baltacı çiftinin cenazeleri, son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketleri Ankara'ya getirildi. Gölbaşı Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından çiftin cenazeleri toprağa verildi. Cenazeye, Baltacı çiftinin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve çok sayıda vatandaş katıldı.